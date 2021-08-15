إعلامي: ما تم تشييده في عهد السيسي تجاوز ما بُني خلال 38 عاما

قال الإعلامي محمد الشاذلي، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي وحدات سكنية جديدة في مدينة بدر يؤكد أن الدولة المصرية تعمل في كل القطاعات بالتوازي، حيث فتحت كل الملفات في وقت واحد خلال 7 سنوات مضت، وذلك على مستوى ملفات كثيرة أبرزها التعليم والصحة والإسكان.



وأضاف الشاذلي ، خلال تقديمه برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية: "الحكومة بتتعذب، لأن مصر في مرحلة بناء وتعمير، بعد أن كانت الأحوال متوقفة في بعض الفترات، لكن الآن أصبح أي مشروع تعرضه الحكومة على رئيس الجمهورية يتم تنفيذه على الفور ويتم الانتهاء منه في أسرع وقت ممكن ، وهو ما يؤدي إلى إعادة خطة الدولة من جديد".



وتابع: "حتى وقت قريب كانت الأزمة التي تواجه أي شاب في مقتبل عمره هي الوحدة السكنية، وكان هذا الأمر صعب للغاية، فقد كان الشاب في حاجة إلى العمل لمدة 10 سنوات للحصول على الشقة، وبعدما يوفره يكتشف أنه تضاعف، لذلك كانت الشقة حلم صعب للشباب".



وأردف: "فكرت الحكومة في جعل الحصول على شقة أمر متاح للشباب، فخططت الدولة وطورت وتعاونت شركات القطاع الخاص حتى تبني في 7 سنوات وحدات سكنية عددها يساوي ما جرى تنفيذه وبناؤه خلال 38 سنة".