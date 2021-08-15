الرئاسة الأفغانية: سماع دوي إطلاق نار في محيط العاصمة كابول

أفاد مكتب الرئيس الأفغاني، أشرف غني، اليوم الأحد، بسماع دوي إطلاق نار في عدة مناطق بكابول، فيما قال شهود عيان إن حركة طالبان بدأت دخول المدينة.

وذكرت مصادر صحفية، أن المنطقة الخضراء التي تضم المقار الدبلوماسية في قلب كابول تم إغلاقها، فيما أوصت السفارة الأمريكية السفارات الأجنبية في كابول بالعمل بطاقم محدود من أماكن مناسبة.

في المقابل، قال متحدث باسم حركة طالبان، إن مقاتلي الحركة لديهم أوامر بعدم اقتحام المدينة، في وقت تجري فيه الحركة المتشددة مفاوضات مع الحكومة الأفغانية للاستسلام وتسليم المدينة بشكل سلمي.

وقال مسئول بحركة طالبان لوكالة "رويترز": "لا نرغب في سقوط أي مدني قتيلا أو جريحا مع تولينا زمام الأمور لكننا لم نعلن وقفا لإطلاق النار".

وأفادت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الأحد، بأن أقل من 50 مسئولا في السفارة الأمريكية بالعاصمة الأفغانية كابول، سيبقون هناك في الوقت الحالي.

وأكد مسئول أمريكي للوكالة، أن الأعضاء الأساسيين في البعثة الدبلوماسية الأمريكية، يعملون من مطار كابول حاليا.