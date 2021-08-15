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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بدء إنشاء 20 مجمعاً صناعياً وحرفياً في قرى حياة كريمة بالمنوفية| شاهد

مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة .00000..

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" عبر التلفزيون المصرى، تقريرا باسم "بدء إنشاء 20 مجمعاً صناعياً وحرفياً في قرى حياة كريمة بالمنوفية".

و كشف المهندس محمد ربيع منسق عام مبادرة حياة كريمة بمحافظة المنوفية، عن بداية العمل بإنشاء مجمعات صناعيه بمركزى الشهداء وأشمون المدرجين كمرحله أولى بمحافظة المنوفية ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة.

وأضاف منسق حياه كريمة، أنه سيتم إنشاء 20 مجمعا صناعيا بمركزى الشهداء وأشمون، كما أكد أنه سيتم إنشاء مجمع صناعى بكل وحدة محلية بواقع 14مجمعا لمركز أشمون، 6 مجمعات بالشهداء وذلك لخدمة الصناعات المختلفة وتوفير فرص عمل للشباب وأحياء المهن الأصيلة فى قرى المحافظة.

وأوضح محمد ربيع أنه سيتم العمل بالمجمعات الصناعية فور تحديد الأماكن المقررة، حيث إنه من شروط المجمع تواجد قطعة أرض بمساحة فدان لإنشاء وحده كامله للصناعة كما سيتم توفير جميع احتياجات الصناعة بنفس المكان وكذلك معرض دائم لها بالمجمع.

وتابع منسق حياة كريمة بمحافظة المنوفية أن كل مجمع من المجمعات الصناعية سوف يختص بصناعه معينه ويشتمل على كل احتياجات تلك الصناعة بنفس مكان المجمع كما لفت انه لم يتم بعد تحديد الأراضى اللازمة للمجمعات وفق الخطة وتعمل المؤسسة والإدارة الهندسية بالتعاون مع المحافظة والأجهزة الإدارية بالدولة على تحديد الأماكن المناسبة التى سيتم إنشاء المجمعات عليها.

كما أضاف أن المجمعات الصناعيه ستكون طفره هائلة فى المجال الصناعى كما ستوفر فرص عمل للشباب ووجود معرض دائم سيكون بمثابة أمان لبيع المنتجات وتصديرها وتوزيعها، دون عناء.

وذكر أن حياة كريمة بالمنوفية تتضمن العمل بمركزى الشهداء وأشمون على  81 قرية و373 عزبة بالمركزين وذلك بتكلفه ماليه تم رصدها للمشروعات حوالى أكثر من15 مليار جنيه  تكلفه مبدئية و التى تشرف على تنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وتتضمن المشروعات إقامة مجمعات تنموية ومجموعات زراعيه واقامه مدارس جديده وتطوير أخرى وبناء وتطوير مستشفيات كما سيتم إنشاء مجمعات شرطيه وخدميه تنموية، كما سيتم تعيم التحول الرقمى فى كل القرى، ومد شبكات للغاز والصرف الصحى ومياه نظيفة لجميع الأماكن المحرومة، ويتضمن التطوير رصف الطرق وانشاء ملاعب َومراكز شباب ووحدات صحيه متطورة.

حياة كريمة التحول الرقمي الصرف الصحى مبادرة حياة كريمة المبادرة الرئاسية الهيئة الهندسية فرص عمل

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