غياب 65 طالبا عن امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية ببنى سويف

أعلنت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم في بنى سويف، اليوم الأحد، غياب 65 طالب وطالبة عن امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية ، والتى تعقد لليوم الثاني على التوالي ، حيث يبلغ إجمالي المتقدمين لامتحان اليوم ألف و362 طالبا، حضر منهم ألف و297، وغاب 65 طالبا وطالبة داخل 27 لجنة على مستوى المحافظة، مؤكدة أن الامتحانات تسير على أكمل وجه في ثاني أيامها.



وأكدت يوسف، أنها قامت بجولة تفقدية على عدد من اللجان لمتابعة سير الامتحانات وحل أى معوقات تقابل الطلاب إن وجدت، وتهيئة المناخ لهم لأداء الامتحانات فى سهولة ويسر بناءًا على تعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، ومتابعتهم على مدار الساعة لتوفير كافة الاحتياجات لرؤساء اللجان والمراقبين والطلاب.



وأشارت وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أنها تابعت تسكين رؤساء اللجان في الإستراحات المخصصة لهم وأن هناك أعمال للتطهير والتعقيم على مدار الساعة لجميع اللجان والاستراحات بالإضافة إلى توفير كافة الاحتياجات اللازمة للإستراحات، وهناك الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ومراعاة المسافات الآمنة حفاظًا على أمن وسلامة الجميع.



وأوضحت سهام يوسف، أن هناك تعقيما بشكل يومي، حيث يتواجد مسئول عن التعقيم بكل لجنة وتم توزيع اللجان بواقع 15 لجنة دبلوم صناعى، و4 لجان دبلوم تجاري، و8 لجان دبلوم زراعي.