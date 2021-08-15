احذر.. الأدوية النفسية تسبب ضعف الانتصاب

قال الدكتور خالد سالم استشارى جراحة الذكورة وعقم الرجال، إن ضعف الانتصاب يتحكم فيه عوامل منها الجهاز العصبى المركزى والناحية النفسية، لافتا إلى أن الأدوية النفسية لها تأثير سلبى على الانتصاب ولكن يمكن التعامل معها عن طريق تلاشى التأثير السلبي الخاص بها.



وأوضح "سالم"، خلال استضافته مع الإعلامية رشا مجدى ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أن 60% من ضعف الانتصاب عند الرجل سببه الأدوية، موضحا أن أولى علامات الاكتئاب تكون ضعف الانتصاب والشفاء منها يكون عن طريق رجوع الانتصاب وتجديد شغفه بعودة العلاقة الزوجية من جديد مع زوجته.



يذكر أن الدكتور خالد سالم ذكر فى تصريحات سابقة، أن طرق علاج ضعف جودة الحيوان المنوي هى البحث عن سبب تلك المشكلة عن طريق المؤشرات.

وأشار استشارى أمراض الذكورة، إلى أن مسألة الجودة يتم استشفائها بطريقة مباشرة، موضحا أنه عندما تكون تلك المؤشرات سيئة، فتكون حينها الجودة سيئة.

وتابع استشارى أمراض الذكورة، أن تلك المؤشرات تكون فى نقص العدد أو زيادة فى التشوهات أو ضعف الحركة أو تكثر المادة الجينية، لافتا إلى أن المشكلة تكون فى وجودها باطنيا.

وأكد استشارى أمراض الذكورة، أن أهم أسباب حل مشكلة ضعف الانتصاب هو تحديد المشكلة وعلاجها، ومنها نقص هرمون الذكورة ويكون علاجه برفع هذا الهرمون، أو تغيير دواء الضغط الذى يتعاطاه المريض، وتعد هذه المرحلة الأولى من إزالة أسباب ضعف الانتصاب.

وأوضح استشارى أمراض الذكورة، أن الخطوة الأخير عن طريق الدعامات وهو الحل الجراحى وهناك أربعة خيارات فى مشكلة ضعف الانتصاب وللمريض الحرية فى الاختيار، لافتا إلى أنه فى حالة إصابة المريض بضعف انتصاب أولى من الحتمى أن يركب دعامة وهو عيب خلقى ولابد فيه من التدخل الجراحى.متابعا أن الخطوة الثانية لحل مشكلة ضعف الانتصاب هو إعطائه بعض المنشطات مثل الأدوية والتى ستساعده فى حل المشكلة وفى حال فشل هذه الخطوة أيضأ يتم اللجوء لـ "الحقن المجهرى" وهى حقنة يعطيها المريض لنفسه فى العضو الذكرى.