عقد اختبارات القبول للالتحاق بمدارس المتفوقين بالوادي الجديد

تُجري مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، اختبارات القبول الخاصة بالطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين (Stem).

أكد الدكتور جمال حسن محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، في بيان صحفي له، أن الاختبارات ستعقد بمركز التطوير بديوان عام المديرية ومركزي التطوير بإدارتي الداخلة والفرافرة، وجرى الاستعداد التام لعقد الاختبارات واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

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أوضح جمال، أن إجراء الاختبارات بمقر مركز التطوير بديوان المديرية، اليوم الأحد لـ 14 طالًبا، والإثنين 11 طالبة، فيما يجري إجراء الاختبار بمركز تطوير إدارة الداخلة التعليمية اليوم لطالبين فقط، والإثنين 8 طالبات، اما بالنسبة لمركز التطوير بإدارة الفرافرة التعليمية تجرى الاختبارات اليوم ل3 طلاب والإثنين 7 طالبات.