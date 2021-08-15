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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عقد اختبارات القبول للالتحاق بمدارس المتفوقين بالوادي الجديد

وكيل التعليم
وكيل التعليم

تُجري مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم  الأحد، اختبارات القبول الخاصة بالطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين (Stem).

أكد الدكتور جمال حسن محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، في بيان صحفي له، أن الاختبارات ستعقد بمركز التطوير بديوان عام المديرية ومركزي التطوير بإدارتي الداخلة والفرافرة، وجرى الاستعداد التام لعقد الاختبارات واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا. 

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أوضح جمال، أن إجراء الاختبارات بمقر مركز التطوير بديوان المديرية،  اليوم الأحد لـ 14 طالًبا، والإثنين 11 طالبة، فيما يجري إجراء الاختبار بمركز تطوير إدارة الداخلة التعليمية اليوم  لطالبين فقط، والإثنين 8 طالبات، اما بالنسبة لمركز التطوير بإدارة الفرافرة التعليمية تجرى الاختبارات اليوم  ل3 طلاب والإثنين 7 طالبات.

محافظة الوادى الجديد مدارس المتفوقين الإجراءات الاحترازية مديرية التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم مواجهة فيروس كورونا اليوم الأحد اختبارات القبول المتقدمين

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