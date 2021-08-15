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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

عميد الاقتصاد والعلوم السياسية: مصر لديها تجربة متميزة في تمكين الشباب

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

قال الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مصر لديها تجربة ثرية ومتميزة في مجال تمكين الشباب، وإن الإدارة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاعت أن تصل إلى برنامج عملي قادر على تحقيق التمكين الإيجابي للشباب واستغلال طاقتهم ومواهبهم وإبداعاتهم في دعم جهود الدولة والدفع بها نحو تعزيز وتحسين النتائج.


وأضاف السعيد، خلال الندوة التي نظمها فريق التميز بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية؛ بمناسبة اليوم العالمي للشباب بعنوان "إدارة التغيير وتحديات تطوير الدولة المصرية الحديثة"، أن التجربة المصرية فريدة، لأنها تقوم على الرؤية المتكاملة التي ساهمت في الدفع بالمواهب الشابة من ذوي الخبرات في مختلف قطاعات وأجهزة الدولة لتولي المناصب القيادية.


وأشار إلى أن تجربة التمكين المصرية لم تقف عند حدود الاستعانة بالشباب في المناصب القيادية والتنفيذية فقط، وإنما هي مشروع متكامل تبنته الدولة بداية من اكتشاف المواهب وخلق البيئة التحفيزية والتدريبية والمتمثلة في الأكاديمية الوطنية للتدريب، والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة (PLP)، واتحاد شباب الجمهورية الجديدة وغيرها من المبادرات التي تحرص الدولة على تنفيذها؛ دعمًا لتحسين تجربة التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للشباب.


وتابع قائلا: "لدينا تجربة برلمانية ثرية تشهد وللمرة الأولى أعلى نسبة تمثيل شبابي في المجالس النيابية التي تعد من أقدم البرلمانات في العالم، كما أننا شهدنا خلال الفترة الأخيرة منح الثقة للشباب والدفع بهم لتولي المناصب القيادية في الأجهزة التنفيذية والوزارات والمحافظات ورأيناهم للمرة الأولى في مناصب نواب ومساعدين للوزراء والمحافظين".


ولفت السعيد إلى أن تجربة تمكين الشباب لا تزال بحاجة إلى الدعم والتطوير لاستيعاب عدد أكبر في كافة المؤسسات والهيئات التنفيذية والوزارات المختلفة، خاصة وأننا في دولة شابة، وبالتالي فإننا لا زلنا بحاجة إلى مزيد من الفرص في مختلف المجالات لاستيعاب هذا الحجم الكبير من المبدعين الشباب والمتخصصين في مختلف المجالات.


شارك في الندوة الدكتور محمد فخر الدين أحد المسئولين عن تنمية وتأهيل الشباب واستشاري التطوير المؤسسي وإدارة التغيير، كما شهدت الندوة - التي أدارها محمد عواض رئيس فريق التميز والطالب بالفرقة الثالثة علوم سياسية - تفاعل عدد كبير من شباب الكلية الذين حرصوا على الإدلاء بآرائهم حول موضوع الندوة من خلال مناقشات ثرية.

تمكين الشباب الرئيس السيسي مصر كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الإدارة المصرية

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