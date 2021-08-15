برلماني: متابعة السيسى للمشروعات القومية سر إنجازها بمواصفات وتوقيتات غير مسبوقة عالمياً

أكد النائب شريف الوردانى عضو مجلس النواب، أن المتابعة الشخصية والمستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى وحتى خلال أيام الإجازات هى السر الحقيقى وراء إنجاز الحكومة للمشروعات القومية الكبرى فى جميع انحاء البلاد وبمواصفات قياسية رفيعة المستوى وفى توقيتات غير مسبوقة عالمياً.

وأعلن "الوردانى" فى بيان له أصدره اليوم، اتفاقه التام مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن الدولة المصرية تنفذ المشروعات بجودة كبيرة جدا وقوله بالنص: "الدولة مش هتعمل حاجة إلا زي ما الكتاب بيقول، وأنا قاعد معاها كده حته حتة"، مشيداً بتأكيد الرئيس السيسى فى كلمته حلال حفل الإفطار مع الأسرة المصرية على هامش افتتاح مشروعات الإسكان الاجتماعى، بأن هناك تصميمات كثيرة للمناطق الحرفية لنقل الناس إليها.

ووجه النائب شريف الوردانى، التحية والتقدير لجميع القيادات والمهندسين والفنيين والعمال الشرفاء الذين يواصلون العمل ليلاً ونهاراً داخل المشروعات القومية الكبرى، معرباً عن ثقته التامة فى أن مصر خلال السنوات القليلة القادمة ستكون واحدة من اهم الدول الاقتصادية الواعدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وإفريقيا بعد أن أصبحت بها مشروعات البنية الأساسية المؤهلة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.