عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: متابعة السيسى للمشروعات القومية سر إنجازها بمواصفات وتوقيتات غير مسبوقة عالمياً

النائب شريف الوردانى
النائب شريف الوردانى عضو مجلس النواب

أكد النائب شريف الوردانى عضو مجلس النواب، أن المتابعة الشخصية والمستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى وحتى خلال أيام الإجازات هى السر الحقيقى وراء إنجاز الحكومة للمشروعات القومية الكبرى فى جميع انحاء البلاد وبمواصفات قياسية رفيعة المستوى وفى توقيتات غير مسبوقة عالمياً.

 

وأعلن "الوردانى" فى بيان له أصدره اليوم، اتفاقه التام مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن الدولة المصرية تنفذ المشروعات بجودة كبيرة جدا وقوله بالنص: "الدولة مش هتعمل حاجة إلا زي ما الكتاب بيقول، وأنا قاعد معاها كده حته حتة"، مشيداً بتأكيد الرئيس السيسى فى كلمته حلال حفل الإفطار مع الأسرة المصرية على هامش افتتاح مشروعات الإسكان الاجتماعى، بأن هناك تصميمات كثيرة للمناطق الحرفية لنقل الناس إليها.

 

ووجه النائب شريف الوردانى، التحية والتقدير لجميع القيادات والمهندسين والفنيين والعمال الشرفاء الذين يواصلون العمل ليلاً ونهاراً داخل المشروعات القومية الكبرى، معرباً عن ثقته التامة فى أن مصر خلال السنوات القليلة القادمة ستكون واحدة من اهم الدول الاقتصادية الواعدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وإفريقيا بعد أن أصبحت بها مشروعات البنية الأساسية المؤهلة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة حفل الإفطار مع الأسرة المصرية منطقة الشرق الأوسط مشروعات البنية الأساسية

ترشيحاتنا

نتيجة الثانوية العامة 2021| سجل بياناتك واعرف مجموعك على موقع «صدى البلد»

كلهن فتيات .. أوائل القسم الأدبي في نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

أفغانستان.. نزوح جماعي من كابول عقب اقتحام مقاتلي طالبان لأطرافها

التعليم: 79 ألف طالب أدوا امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية اليوم

نجاح التجربة التونسية في مصر.. معلول وساسي والجزيري أبرز الأسباب

عرض مستجدات ملف سد النهضة.. الرئيس السيسي يستقبل مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دولة عربية تعاني من متحور دلتا.. ارتفاع جنوني في إصابات كورونا

خلص الدوري بدري.. شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

خطوات حجز وحدات سكن لكل المصريين لمنخفضي ومتوسطي الدخل

5 أمراض غير متوقعة تصيبك عند البقاء في التكييف لفترات طويلة

طلب عاجل من روسيا بعد وصول طالبان لأبواب كابول

بين مزاعم التفويت وتعليلات الإرهاق.. هل تعمد الإسماعيلي الخسارة أمام الزمالك ؟

رضا عبد العال يعلق على شائعات تفويت الإسماعيلي أمام الزمالك

سيب بنتك تعيش.. قصة جريمة هزت بولاق بعد قتل مدمن مخدرات لحماته ورضيعته | شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير الكيك بحشوة الشوكولاتة والكراميل

وزير الرياضة يشهد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل البعثة المشاركة في بارالمبياد طوكيو

وزير الرياضة شاهدا .. جيانا فاروق تحتفل بعقد قرانها

برعاية تركي آل شيخ.. تامر حسني يشعل حفل جدة سوبر دوم

فيديو

في ذكرى وفاة شويكار.. كيف اكتشفت خيانة زوجها وتفاصيل حبها لفؤاد المهندس

مساحتها وموعد تسليمها.. كل ما تريد معرفته عن شقق الموظفين بمدينة بدر

الحياة الكريمة أهم.. ملخص كلمة السيسي في افتتاح مشروعات بدر

أشياء غير متوقعة.. 8 أعراض تشير إلى نقص فيتامين ب 12

المزيد

ساحة رأي

د.سلامة عمر يكتب: رسالتي في الماجستير

د.محمد عونى يكتب: كرة اليد تاريخ مشرف لمصر

ليلى موسى تكتب: الإدارة الذاتية سفينة النجاة لإيصال سوريا إلى بر الأمان

مصطفى الشيمى يكتب: قسمة مطولة

محمود البسيوني يكتب: جزء من الحقيقة

إسلام عوض يكتب: قصة طالبان والدور المرسوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

د. محمد مبروك

فِقه المهرجانات

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التحرش الفكري

كريمة أبو العينين

جنازة الممثلين رايحة على فين

مجدي أبوزيد

خدعوك فقالوا الزمالك فاز بالدورى

محمد أرسلان

أفغانستان بين دخول وانسحاب الأمريكيين

اﻟﻤﺰﻳﺪ