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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نائب: المصريون تحملوا فاتورة الإصلاح الاقتصادي ثقة في الرئيس

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

أكد الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادي، أن المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية تحملوا فاتورة الاصلاح الاقتصادى وآثاره السلبية ثقة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى نجح فى انقاذ مصر من شبح الإفلاس.

وقال الصالحى فى بيان أصدره اليوم، إن أكبر دليل على ذلك تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بكل صراحة بأن مسيرة التصحيح لم يدفع أحد ثمنها غير المواطن المصرى، والإصلاح الاقتصادى كبرنامج وطنى ألزمت به الدولة، ولم ينجح هذا الإصلاح إلا بكل منزل وبيت فى مصر وكل أسرة مصرية، أيًا كان ما قدمه، وهذا البرنامج لم ينجح إلا بالمصريين.

وأعلن محمد الصالحى اتفاقه التام مع تأكيد الرئيس السيسى خلال إفطار الأسرة المصرية على هامش افتتاح مشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة بدر: "هل الإصلاح كان حتمي؟ فى 2016 وما قبلها، إذا تذكرنا سنجد أن الأمور كانت تسير فى طريق غير جيد، لم يكن هناك عملة حرة ولم نتمكن من شراء مستلزمات الإنتاج وكانت المصانع ستسرح الملايين من العاملين، وعندما تناقشنا فى هذا الأمر قلنا إن هناك خيارين، إما قناية مياه نعبرها ونعيش، وإذا تركناها لن تكون قناية بل ستكون بحر ولن نعيش، والمخاطر أن الرأى العام كان سيرفض ذلك، والخيار الأصعب والمسئولية أمام الله والناس، والناس تحملت، وجزاكم الله خيرًا فى أبنائكم وأسرهم، وكانت المرأة المصرية حاضرة بقوة".

وأكد محمد الصالحى أن هذه الكلمات الواضحة من الرئيس السيسى تؤكد أن مصر لديها قيادة سياسية واقتصادية واعية لكل مايدور حولنا وتتخذ القرارات المناسبة والتى تجد دعماً كبيراً وواسع النطاق من الشعب المصرى العظيم لانقاذ الدولة المصرية من المخاطر والتحديات والمؤامرات الداخلية والخارجية التى تحاك ضدها ، معرباً عن ثقته التامة فى استمرار دعم جميع المصريين للقيادة الحكيمة للرئيس السيسى ولجميع سياساته الداخلية والخارجية.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتاح عدد من المشروعات السكنية المتنوعة، وذلك عبر الفيديو كونفرانس من داخل مدينة بدر.

وتشهد مدينة بدر، تنفيذ أول مشروع سكنى لموظفى العاصمة الإدارية الجديدة، والتى تقع على بعد 10 دقائق فقط من الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية، والمقرر تسليمها لموظفى الوزارات التى وقع عليهم الاختيار كمرحلة أولى للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وتقع وحدات موظفى الدواوين فى العاصمة الإدارية بمدينة بدر، وتحديدًا بمنطقة الـ800 فدان بالتوسعات الشرقية للمدينة، حيث تعد المنطقة من أحدث المناطق التى يتم تنميتها عمرانيًا فى مدينة بدر، وتقع أيضًا أمام طريق الروبيكى الجديد، فهى المنطقة الأقرب للطريق الدائرى الإقليمى وبالتالى فهى قريبة جدًا من العاصمة الإدارية الجديدة، كما تقع هذه الوحدات بالقرب من مشروع القطار الكهربائى الذى يربط العاصمة الإدارية بمدينة بدر.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الإفلاس الإصلاح الاقتصادى إفطار الأسرة المصرية مشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة بدر

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