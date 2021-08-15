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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

رئيس جامعة المنوفية يهنئ مديرى العموم الجدد

صدى البلد

التقى الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة بمديرى العموم الجدد الذين تم اختيارهم لشغل وظائف مديرى عموم بمختلف إدارات الجامعة وكلياتها، موجها لهم التهنئة، ومتمنيا للجميع التوفيق فى تأدية مهام عمله، والتعاون مع فريق العمل بكل إدارة.

ووجه مبارك بأهمية التعاون بين الجميع للصالح العام، وأهمية تدريب صف العمل الثانى لاستمرارية النجاح بكل إدارة، وأهمية توظيف قدرات وإمكانيات العاملين بكل إدارة لتحقيق المزيد من التطور والتقدم.

حضر اللقاء المحاسب جلال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة ومديرى العموم الذين تم اختيارهم وهم: هاله صالح للحسابات الخاصة، محمد عمارة للشئون الإدارية، ولوظائف أمناء الكليات تم اختيار: محمد البرماوى كلية التجارة، حمدى صقر معهد الكبد القومى، لمياء إبراهيم عبد الرحمن كلية الحاسبات والمعلومات، عفيفى عبد الرازق كلية التمريض، بلال الشقرفى كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، ماهر محمد حمدى كلية الزراعة، محمد حسان كلية التربية النوعية،  أشرف النطاط كلية الهندسة الإلكترونية، خالد علام كلية التربية الرياضية.

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