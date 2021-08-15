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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة طنطا تعتمد القائمة المبدئية للمرشحين لمنصب عميد كلية التربية

جامعة طنطا تعتمد
جامعة طنطا تعتمد القائمة المبدئية للمرشحين لمنصب عميد كلية ا

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا اليوم، عن القائمة المبدئية للمتقدمين لشغل منصب عميد كلية التربية، وذلك وفقاً للجدول الزمني لاختيار القيادات الجامعية لشغل المنصب.

 

وأشار رئيس جامعة طنطا في بيان اليوم الأحد، إلى أن القائمة المبدئية للمرشحين لكلية التربية ضمت الدكتور ‏أحمد محمد الحسينى هلال الأستاذ بقسم الصحة النفسية وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب القائم بأعباء ومهام عميد الكلية.

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وأوضح رئيس الجامعة، أنه وفقاً للجدول الزمني للترشح تم تخصيص غدًا الاثنين حتى يوم الثلاثاء الموافق 2021/8/17 لتلقي الطعون ليتم فحصها وإعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم الأربعاء الموافق 2021/8/18، في حين يتم فحص الملفات وإجراء المقابلات الشخصية وإعداد التقرير النهائي يوم الثلاثاء الموافق 2021/8/24.

جامعة طنطا القائمه المبدئية منصب عميد كلية التربية أعضاء هيئة التدريس

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