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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كندا علوش: يارب ييجي اليوم اللي ما نسمع فيه عن مآسي ببلادنا

صدى البلد

علقت الفنانة السورية كندا علوش ، علي حادث انفجار عكار الذي وقع صباح اليوم في لبنان .

 

وكتبت كندا علوش ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "الله يرحم ضحايا حادثة عكار، ويشفي المصابين يارب ييجي يوم نبطل نسمع فيه عن مآسي ببلادنا العربية من حق الناس إنها تعيش حياة كريمة من غير ما تنذل لتحصل مطالبها الأساسية".
 

وتابعت :" الناس عم بتموت لتلاقي دوا وأكل ومي وكهربا وابسط المتطلبات اليومية بسبب الظرف الاقتصادي الصعب والفقر والاستغلال ".  

 

وأصدر الجيش اللبناني بيان اليوم الأحد، بشأن انفجار خزانات محروقات كانت مخبأة في قطعة أرض ببلدة التليل في عكار شمال لبنان، قال فيه إن هناك عددا من الإصابات بين المدنيين والعسكريين.

 

ولفت إلى أنه "بتاريخ 15 أغسطس، قرابة الساعة الثانية فجرا، انفجر خزان وقود داخل قطعة أرض تستخدم لتخزين البحص في بلدة التليل- عكار، كان قد صادره الجيش لتوزيع ما بداخله على المواطنين، مما أدى إلى سقوط عدد من الإصابات بين مدنيين وعسكريين".

 

وأكد الجيش أن التحقيقات بوشرت بإشراف القضاء المختص لمعرفة ملابسات الانفجار، لافتا إلى أن مديرية المخابرات أوقفت قيد التحقيق المدعو (ر.أ) ابن صاحب قطعة الأرض التي انفجر فيها خزان الوقود في بلدة التليل-عكار.

 

وكان وزير الصحة اللبناني حمد حسن أعلن أن عدد القتلى ارتفع إلى 22، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 79، موجها نداء لإجلاء جرحى انفجار بلدة التليل في عكار، إلى خارج لبنان.

 

ويعاني لبنان حاليا نقصا حادا في الوقود، وشهدت البلاد في الأيام الأخيرة حوادث خطف صهاريج، ما دفع الجيش اللبناني إلى الإعلان أنه سيداهم محطات الوقود والمستودعات وسيصادر أي كميات مخبأة ويوزعها على المواطنين . 

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