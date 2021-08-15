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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد مشروعات مبادرة حياة كريمة بقرى الشهداء

صدى البلد

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية في جولة ميدانية بمركز ومدينة الشهداء لمتابعة سير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرى والوقوف على نسب التنفيذ وتذليل كافة العقبات التى تواجه المشروع القومى العملاق للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن الريفى.

 

رافقه خلالها اللواء علاء رشاد السكرتير العام ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء وممثلى الهيئة الهندسية ومدير عام هيئة الأبنية التعليمية والمستشار الهندسى. 


حيث تابع محافظ المنوفية أعمال الرصف والتطوير بشارع كمال النجار بطول 1.600كم تنفيذ هيئة الطرق وبتكلفة (2 مليون و600 ألف جنيه) ، حيث يتم أعمال رصف الطبقة النهائية بالشارع وسيتم الإنتهاء منه خلال أسبوع،  كما تم نهو الأعمال من تركيب البلدورات والأرصفة وبلاط الإنترلوك ، وأكد المحافظ على تكثيف الجهود لضمان تسريع معدلات نسب التنفيذ لنهو الأعمال وفقاً للجدول الزمنى المقرر ، مشدداً على ضرورة إزالة التعديات المخالفة على الطريق حفاظاً على الصالح العام ولإضفاء مظهراً حضارياً.


كما تفقد المحافظ أعمال إنشاءات مجمع الخدمات النموذجية بكفر عشما والمقام على مساحة 1460م2 وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية ، حيث تم الإنتهاء من صب القواعد الخرسانية وجارى العمل على صب أعمدة الطابق الأرضى.

 

 وأشار المحافظ إلى أن المجمع سيضم العديد من الخدمات منها ( وحدة محلية ، مركز نموذجي ، سجل مدني ، وحدة اجتماعية، خدمات البريد ، الشهر العقارى ، تموين ) وغيرها من الخدمات الأساسية الهامة التى تمس حياة المواطنين ومن المقرر أن يشهد مركز الشهداء تنفيذ 6 مجمعات حكومية للتحسين جودة الخدمة للمواطن الريفى.


شملت الجولة متابعة محافظ المنوفية لأعمال حفر وتمديد مواسير شبكات الصرف الصحى بقرية عشما بأطوال 8 كم تقريباً وسيتم توصيلها على محطة كفر عشما ومحطة معالجة سلامون، فيما تفقد المحافظ تنفيذ إنشاء مدرسة عشما الجديدة للتعليم الأساسى بإجمالى 22 فصل دراسى وبتكلفة تقديرية 7.8 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 80% ، حيث تم نهو الهيكل الخرسانى وجارى عمل التشطيبات النهائية من سباكة ودهانات وغيرها من الأعمال النهائية. 


ومن جانبه أكد محافظ المنوفية حرصه التام على المتابعة الدورية الميدانية لتنفيذ كافة مشروعات المبادرة الرئاسية للمشروع القومى " حياة كريمة " لرصد أية معوقات تواجه تنفيذ تلك المشروع القومى العملاق والعمل على سرعة حلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن الريفي.

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محافظ المنوفية حياة كريمة الشهداء المنوفية اخبار المحافظات

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