في أول نزال احترافي له.. حفيد محمد علي يفوز بالضربة القاضية

فاز نيكو علي، حفيد محمد علي كلاي أسطورة الملاكمة، على منافسه جوردان ويكس بالضربة القاضية، مساء أمس السبت، في أول نزال احترافي له بمنافسات الملاكمة.

أقيم النزال بين نيكو علي، ومنافسه جوردان ويكس، في ولاية أوكلاهوما الأمريكية، ضن منافسات الوزن المتوسط.

وأسقط حفيد محمد علي “البالغ من العمر 21 عاما” منافسه جواردان ويكس، في منتصف الجولة الأولى من النزال، قبل أن يوقف الحكم النزال بعد مرور دقيقة و 49 ثانية، بعدما وجه نيكو علي عدة لكمات لمنافسه في رأسه.

وقال نيكو علي، في تصريح تلفزيوني عقب الفوز بأول نزال احترافي له: "بالتأكيد أفكر في جدي محمد علي، وأفتقده كثيرا".

محمد علي كلاي أسطورة رياضية لن تتكرر

يذكر أن محمد علي حقق العديد من الإنجازات الأسطورية، طوال 20 عاما من مشواره الرياضي، الذي استطاع فيه الفوز في 56 مباراة منها 37 بالضربة القاضية مقابل 5 هزائم فقط، كما توج باللقب العالمي للملاكمة 3 مرات مختلفة هذا بخلاف الأرقام القياسية التي حطمها بفوزه غير المتوقع على كبار اللعبة.

بعد بلوغه سن الـ 39 عاما وبالتحديد في 26 يونيو 1981، قرر كلاي اعتزال الملاكمة بعد مسيرة حافلة حقق خلالها العديد من الألقاب والبطولات والوصول إلى قمة مجده الرياضي، حيث كان صاحب أسرع وأقوى لكمة في العالم تعادل قوتها ألف باوند، كما كان يصف نفسه بأنه "يطير كالفراشة ويلسع كالنحلة".

توفي محمد علي كلاي في 3 يونيو 2016، بعد صراع طويل مع المرض.

