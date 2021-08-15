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رئيس التحرير
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برلمان

صناعة الوفد: الرئيس السيسي حريص على مبدأ المكاشفة في عرض المشكلات والأزمات

المهندس حمدي قوطة،
المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة الصناعة بحزب الوفد

قال المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة الصناعة بحزب الوفد، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بمدينة بدر بالقاهرة، جاء حاملاً لعدد من الرسائل الهامة بشأن تحسين الأوضاع داخل عدد من الملفات بالدولة بكلمات تتسم بالشفافية المطلقة في عرض المشكلات والأزمات والإحساس بالعقبات التي تواجه المواطنين والكشف عنها ووضع حلول لها.

وأضاف قوطة، في بيان له، أن تحقيق حياة كريمة مستقرة للمواطن المصري البسيط أصبح الشغل الشاغل للقيادة السياسية، والعمل على سد احتياجاته، أهمها الاهتمام بملف الدعم، وتخصيص 275 مليار جنيه للدعم سنويًا، مشيرا إلى أن هذا الملف يحتاج لإعادة ضبط وتنظيم لضمان وصوله لمستحقيه، لا سيما بعد الكشف عن العديد من المواطنين منضمين لمنظومة الدعم وهم غير مستحقيه، في حين وجود آلاف الفقراء المحتاجين لهذا الدعم.

وأكد عضو الهيئة العليا للوفد، أن التوسع في المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية سيكون لها مردود إيجابي كبير على تحسين أوضاع المواطنين، وكلك الإسراع في خطى بناء الجمهورية الجديدة، والسعي لاقتحام الملفات الشائكة وحلها باحترافية وإدارة حكيمة، قائمة على مبدأ المكاشفة والمصارحة ومواجهة الشعب بمشكلات بلاده، فهي أولى الخطوات لتصحيح الأوضاع الخاطئة أو غير المرتبة.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي اقتحم ملف تطوير العشوائيات وعمل على توفير جميع السبل للانتقال بقاطني المناطق العشوائية والفقيرة إلى مدن الإسكان الاجتماعي وتوفير حياة كريمة ومستقرة وآمنة لهم، بتحمل تكلفة عالية ولكن من أجل تحسين معيشة المواطنين.

وأوضح رئيس لجنة الصناعة بحزب الوفد، أن مخطط القيادة السياسية لطرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة في البورصة، سيساهم في انتعاش الاقتصاد القومي، لا سيما وأنه مقدر خلال سنتين تقديم قوائم مالية بـ100 مليار جنيه أموال سائلة بالبنوك، مما سيساهم في توفير فائض في الموازنة، وسد العجز الناتج عن بعض القطاعات بالدولة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروعات القومية مدينة بدر منظومة الدعم ملف تطوير العشوائيات

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