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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فيروس كورونا

لمواجهة كورونا.. تحرير ٣٦ محضر غلق وعدم ارتداء كمامة في البحيرة

حملات لمواجهة فيروس
حملات لمواجهة فيروس كورونا

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تكثيف حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بجميع الشوارع والميادين بمدن ومراكز المحافظة، وكذا رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.

 

حملات مكثفة لمتابعة المعديات النهرية في البحيرة

في نفس السياق نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، حملات مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية  لمواجهة كورونا بجميع الشوارع والميادين أسفرت عن الآتي :

 

- تحرير ٢٠ محضر بعدم ارتداء الكمامة، و٧ محاضر غلق ومصادرة ١٦ شيشة، كما تم رفع ٢١٤ حالة إشغال مخالفة ما بين ثابت ومتنوع بنطاق الشوارع والميادين  بمركز ومدينة دمنهور

 

- تم تحرير ٩ محاضر عدم ارتداء كمامة ومصادرة ٣ شيش، بمركز كوم حمادة

- رفع ٣٩ حالة إشغال بمركز ومدينة رشيد.

 

تحرير 6  محاضر عدم ارتداء كمامة

كما نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، حملات مكبرة لإزالة إشغالات الطريق ومتابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة كورونا، أسفرت عن تحرير ٦ محاضر لعدم ارتداء الكمامة ومصادرة 3 شيش بمركز ومدينة كوم حمادة .

 

كما تم إزالة ١١٠ حالة إشغال "ثابت ومتحرك" بمنطقة الحدائق كفر الدوار ، حيث تم التحفظ على المضبوطات بمخازن الوحدة المحلية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

 

وتم رفع ٢٦١  حالة إشغال مخالفة ما بين ثابت ومتنوع بنطاق الشوارع والميادين بمدينة دمنهور.

 

يذكر أن محافظ البحيرة، شدد على عدم التهاون في تطبيق القانون وردع المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لفض التجمعات والمرور على مراكز الدروس  الخصوصية من خلال اللجنة المشكلة والمكلفة بغلق تلك المراكز وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية  لمواجهة كورونا.

 

في نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوالمطامير برئاسة اللواء وائل زغلول، بالتنسيق مع إدارة أبو المطامير التعليمية، ومركز الشرطة وإدارة الرقابة والمتابعة الإشغالات بالوحدة المحلية بشن حملة مكبرة لغلق السناتر ومراكز الدروس الخصوصية.

 

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع مركزين بنطاق المدينة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

كما قامت إدارة الرقابة و المتابعة بالديوان العام بالتنسيق مع الوحدات المحلية والإدارات التعليمية والشرطة بحملات مكبرة لغلق السناتر ومراكز الدروس الخصوصية، أسفرت عن غلق وتشميع 11 مركز منهم  3 مراكز بأبو حمص، ومركز برشيد و7 مراكز بأبو المطامير.

 

يذكر أن إدارة الرقابة و المتابعة بالديوان العام قامت بالتنسيق مع الوحدات المحلية والإدارات التعليمية والشرطة بشن حملات مكبرة لغلق السناتر ومراكز الدروس الخصوصية أسفرت عن غلق وتشميع 14 مركز عبارة عن الآتي :-

 

-  غلق وتشميع ٦ مراكز للدروس الخصوصية بمنطقة مشتل كرم والمدرسة الفكرية وخلف النادى الاجتماعى

-  تشميع ٤ مراكز للدروس الخصوصية بمركز إيتاي البارود.

- غلق  ٤  مراكز الدروس الخصوصية بمركز شبراخيت.

مواجهة كورونا فيروس كورونا محافظة البحيرة البحيرة محافظ البحيرة

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