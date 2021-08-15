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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الإسكان الاجتماعي : أكثر من 300 ألف مواطن تسلموا وحدتهم السكنية أمس بمبادرة التمويل العقاري

وحدات سكنية
وحدات سكنية

أكدت المهندسة مي عبد الحميد ، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري ، أن هناك 371 ألف موطن استلموا بالفعل وحداتهم السكنية بمبادرة التمويل العقاري .

 

ونوهت عبد الحميد، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج " السفيرة عزيزة " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " ، أن جميع الوحدات كاملة التشطيب ، وتصل المساحات الى 90 مترا، بعدد 3 غرف .

 

وتابعت  أن الحد الأدني للمرتبات لمحدودي الدخل 1200 جنيه لمحدودي الدخل ، موضحة أن الهدف من المبادرة هو مبدأ العدالة الاجتماعية ، وتمكين محدودي الدخل .

 

وأشارت عبد الحميد إلى أن الحد الأقصى لفئة محدودي الدخل ، فيما يخص الراتب أن لا يزيد عن 4500 جنيه، و6000 ج للأسرة حصيلة راتب الزوج والزوجة .

 

وأوضحت أن الأوراق المطلوبة هي عبارة عن شهادة إثبات الدخل ، وإيصال مرافق لمحل السكن، وفي حالة التقديم للأسرة فلابد من تقديم القيد العائلي وشهادات ميلاد الأولاد .

 

وأكملت أن الأوراق المطلوبة من أصحاب المهن الحرة هي ذاتها مع تقديم شهادة دخل من محاسب قانوني ، بصافي الدخل .

 

الإسكان الاجتماعي التمويل العقاري المهندسة مي عبد الحميد اخبار التوك شو السفيرة عزيزة

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