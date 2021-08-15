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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يتابع نسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بـ تلا

صدى البلد

استكمل اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية جولته الميدانية بمركز ومدينة تلا لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها بنطاق المركز.

 

رافقه خلالها اللواء علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة ومدير عام هيئة الأبنية التعليمية، والمستشار الهندسي، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا.


حيث تابع محافظ المنوفية أعمال وضع طبقة الرصف النهائية بشارع الشيخ فؤاد بطول 1 كم وتكلفة 3 مليون جنيه تقريباً، ووجه المحافظ بإدارج طريق تلا – طنوب بخطة الرصف هذا العام  ورفع كفاءته من خلال تركيب البلدورات وبلاط الانترلوك وذلك لأهميته الحيوية ، حيث تم الانتهاء من رصف شارع الثورة وشارع الجنينة.


كما تابع المحافظ أعمال استكمال الصبة الخرسانية لمتفرعات شارع عمارة بأطوال مختلفة وبإجمالي 4 الآف متر تنفيذ الهيئة العامة للطرق ، حيث تم الانتهاء من فرد طبقة الاساس تمهيداً للبدء في تنفيذ أعمال تركيب بلاط الانترلوك  ، هذا ومن المقرر تنفيذ رصف ورفع كفاءة عدد 10 شوارع بنطاق مدينة تلا بتكلفة 17 مليون و 800 ألف جنيه وذلك ضمن خطة المحافظة وتنفيذ الهيئة العامة للطرق وذلك بهدف خلق محاور جديدة وإحداث سيولة مرورية بمدينة تلا ، حيث تم الانتهاء من وضع طبقة الاساس وجاري توريد وتركيب البلدروات والانترلوك لعدد 5 شوارع وهم ( شارع عمارة ، شارع بدءاً من البوسطة القديمة وحتي طريق تلا – طنوب ، شارع بدءاً من مسجد مصطفي النمر وحتي المجزر ، شارع كوم الشيخ عبيد الشهير بشارع مسعد بطول 1 كم وعرض 8 م ، شارع الجنينة مع الثورة بطول 900م ) بنسبة تنفيذ 65 % ، كما يشمل التطوير الانتهاء من وضع طبقة الاساس لعدد 5 شوارع وهم ( شارع بدءاً من المطافي وحتي مدرسة الشروق ، شارع بدءاً من مركز الشرطة وحتي مدرسة أجيال بطريق كفر الشيخ سليم ، شارع جامع النور الموازي لشارع هندسة الري ، شارع هندسة الري بطول 800 م ، شارع اللمعي ) بنسبة تنفيذ 60% .


كما تفقد المحافظ أعمال تطوير الجزيرة الوسطي الجديدة بمدينة تلا بطول 700 م ونسبة تنفيذ 60% حيث جاري تطوير الجزيرة وذلك من خلال وضع وتركيب البلدورات وبلاط الانترلوك والتمهيد لزراعة أعمدة إنارة ديكورية وعمل برجولات خشبية.


كما تضمنت الجولة تفقد محافظ المنوفية أعمال تبطين ترعة بابل بطول 6 كم طريق تلا- بابل – جنزور  ، وذلك ضمن المشروع القومى لتأهيل وتبطين المجاري المائية والترع.

محافظ المنوفية مشروعات تنموية تلا المنوفية اخبار المحافظات

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