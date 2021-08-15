خلال جولته بمدينة الشهداء.. محافظ المنوفية يستجيب لشكوى عمال منظومة النظافة

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الأحد، على صرف مستحقات العاملين بمنظومة النظافة بمركز ومدينة الشهداء عن الحد الأدنى للأشهر الأربعة الأخيرة ضمانا لحقوقهم وحرصا علي تحقيق الاستقرار الاجتماعي .



جاء ذلك خلال جولته اليوم بمدينة الشهداء، حيث التقى أحد عمال منظومة النظافة الذي تضرر من عدم صرف مستحقات العاملين بالمنظومة الحد الأدني عن الأربعة أشهر الأخيرة.



ووجه محافظ المنوفية السكرتير العام ببحث الشكوي واتخاذ إجراءات عاجلة لصرف مستحقاتهم وفقا للقانون، وعلي الفور قام اللواء علاء رشاد السكرتير العام بالتواصل للتحقق من صحة الشكوي وتم عرض مذكرة فورا علي محافظ المنوفية لصرف مستحقاتهم من صندوق الخدمات والتنمية بالمحافظة حفاظا عليهم.