الزواج علي جسد بقرة.. شاهد | طريقة غريبة للارتباط في بريطانيا

من حين لآخر تظهر صيحات جديدة وغريبة من الموضة في قرار عرض الزواج، فقد شاهدنا طلب الزواج تحت الماء وطلب الزواج أعلى الجبال، إلا ان الجديد هو كتابة أحد الشباب على جسد بقرة "هل تقبلي الزواج".



ووفقا لما ورد في صحيفة "ديلي ميل"، فإن شاب بريطاني قرر أن يخرج عن العادات والتقاليد ويفكر في تنفيذ فكرة خارج الصندوق لعرض الزواج على حبيبته ولكنه أثار ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي.



وتداول رواد التواصل الإجتماعي في بريطانيا، صورة لبقرة مكتوب عليها بالإنجليزية" marry me?"، تلك الصورة التي أثارت ضجة في الأوساط المجتمعية وخاصة بين المراهقين.



وحسب ما ذكرت الصحيفة، فإن الشاب برر ما فعله أنها كانت فكرة تدور في رأسه منذ مدة، وقرر تنفيذها في النهاية بمساعدة أصدقائه فقط من أجل حبيبته التي وصفها بأنها لا تفضل أي شيء تقليدي وتحب الابتكار.



ونالت الصور إعجاب المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأثنى المرتبطون والمراهقون على الشاب حيث كانت الصورة متداولة بشكل كبير خلال الأيام الماضية.