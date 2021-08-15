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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رودجرز: ليستر سيتي بعيدا عن الأندية الثرية

رودجرز
رودجرز

أكد بريندان رودجرز، مدرب ليستر سيتي، إن ناديه ربما لا يمكنه منافسة أندية الصفوة بالدوري الإنجليزي، من الناحية المالية، لكنه يسعى دائما للوصول إلى القمة، بعد الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم الماضي.

 

وقال رودجرز لهيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي”، عقب الفوز 1-0 على وولفرهامبتون واندرارز، في بداية مشواره بالدوري الممتاز  أمس السبت: "نبذل أقصى ما بوسعنا فحسب.. وبالنظر للأندية الأخرى وما تنفقه، لسنا قريبين على الإطلاق من هذا المستوى، أنه من الصعب الاستمرار في مقاومة المنافسين الأكثر ثراء.

 

وتابع: "أتمنى أن نواصل التطور، وإذا تحسنا هذا العام سأكون سعيدا، خضنا فترة إعداد للموسم جيدة حقا، وأردنا الاستمتاع بالأداء.. لعبنا بشكل متميز في الشوط الأول، وبعض اللقطات كانت رائعة، ولم نعان من مشاكل كثيرة.

 

وأتم: "في الشوط الثاني دافعنا بشكل أكبر، وكان من الممكن أن نكون في وضع أكثر راحة، لكننا حافظنا على نظافة الشباك، ومن المفرح أن نلعب بهذا المستوى".

 

وكان ليستر سيتي، بطل الدوري الممتاز في 2016 تحت قيادة كلاوديو رانييري، قد أنهى الموسمين الماضيين في المركز الخامس.

الدوري الإنجليزي ليستر سيتي رودجرز كأس الاتحاد كأس الاتحاد الإنجليزي

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