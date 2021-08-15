عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: توجيهات السيسي بتطعيم هيئات التدريس يدعم استمرار العملية التعليمية

النائب أيمن أبو العلا
النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب

رحب النائب  أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إعداد الخطة التنفيذية لتطعيم كوادر الجامعات والمعاهد من طلاب وهيئة التدريس والعاملين والموظفين، وذلك تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد.


جاء ذلك فى تصريحات له، اليوم الأحد، مؤكدًا أنه سبق وتحدث بشأن أهمية هذه الخطوة، حرصًا علي صحة وسلامة مكونات العملية التعليمية سواء بمراحل التعليم الأساسى أو العام أو الجامعى، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تنجح دائمًا فى تحقيق المعادلة الأصعب في كل التحديات بشأن الالتزام بالتدابير اللازمة مع استمرار العمل.

 

وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هذه الخطوة من شأنها أن تساعد على استمرار العملية التعليمية بالحفاظ علي صحة وسلامة جميع مكوناتها وأفرادها، دون تعطيل أو حتى حتى العمل أون لاين، مشيرا إلى ضرورة أن يتم مراعاة كافة التدابير الاحترازية أيضا أثناء العام الدراسى.

 

وثمن عضو مجلس النواب، جهود الدولة المصرية على ما تبذله لتوفير اللقاحات لجموع المواطنين بداية من الأطقم الطبية والعاملين لحمايتهم من الإصابة بالعدوى لضمان استمرار تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى خلال الجائحة، مع إتاحة مراكز مختلفة لتوفير اللقاحات لجموع المواطنين على مستوى الجمهورية وأيضا إنهاء إجراءات راغبى السفر للخارج. 

العملية التعليمية التعليم الأساسي اللقاحات حقوق الإنسان الموظفين

ترشيحاتنا

النواب في «ضهر» الشهداء.. أول قانون وافق عليه البرلمان بدور الانعقاد الأول

وجهته النهائية غير معروفة.. لحظة هروب الرئيس الأفغاني إلى طاجيكستان.. فيديو

من سيناء حتى أسيوط.. الفاتيكان يدعو السياح لزيارة مسار العائلة المقدسة

احتفل به جوجل .. ملحم بركات موسيقار تحدى محمد عبدالوهاب

هيئة الدواء تصدر منشورا بضبط وتحريز مستحضر اكتوميثرين 5% مستحلب

الفاتيكان: وضع مسار العائلة المقدسة بمصر على خريطة المسارات السياحية الدينية في إيطاليا وأوربا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلص الدوري بدري.. شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

إلغاء العقد الدائم.. مقترح عاجل من النواب لحل أزمة الإيجار القديم

5 أمراض غير متوقعة تصيبك عند البقاء في التكييف لفترات طويلة

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بالاسم ورقم الجلوس

أحمد العوضي:لم أسافر مع ياسمين عبد العزيز لاستكمال العلاج بسويسرا لهذا السبب

النيابة في قضية التخابر: "الإخوان" يجاهرون بالسعي لوحدة البلدان ويسعون فعلاً لإسقاط الأوطان

دولة عربية تعاني من متحور دلتا.. ارتفاع جنوني في إصابات كورونا

سلالة لامبدا من كورونا تبدأ الانتشار.. وهذه الدولة هي أولى الضحايا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير الكيك بحشوة الشوكولاتة والكراميل

وزير الرياضة يشهد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل البعثة المشاركة في بارالمبياد طوكيو

وزير الرياضة شاهدا .. جيانا فاروق تحتفل بعقد قرانها

برعاية تركي آل شيخ.. تامر حسني يشعل حفل جدة سوبر دوم

فيديو

منفذو المشاهد الخطرة.. "الدوبلير" ضحية عالم الفن

في ذكرى وفاة شويكار.. كيف اكتشفت خيانة زوجها وتفاصيل حبها لفؤاد المهندس

مساحتها وموعد تسليمها.. كل ما تريد معرفته عن شقق الموظفين بمدينة بدر

الحياة الكريمة أهم.. ملخص كلمة السيسي في افتتاح مشروعات بدر

المزيد

ساحة رأي

د.إيمان شاهين تكتب: دور المرأة في خلق جيل يواجه التحديات

د.سلامة عمر يكتب: رسالتي في الماجستير

د.محمد عونى يكتب: كرة اليد تاريخ مشرف لمصر

ليلى موسى تكتب: الإدارة الذاتية سفينة النجاة لإيصال سوريا إلى بر الأمان

مصطفى الشيمى يكتب: قسمة مطولة

محمود البسيوني يكتب: جزء من الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

د. محمد مبروك

فِقه المهرجانات

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التحرش الفكري

كريمة أبو العينين

جنازة الممثلين رايحة على فين

مجدي أبوزيد

خدعوك فقالوا الزمالك فاز بالدورى

محمد أرسلان

أفغانستان بين دخول وانسحاب الأمريكيين

اﻟﻤﺰﻳﺪ