بعد تأجيل مباراتهما معا.. ننشر خطاب اتحاد الكرة الموجه لـ سموحة والجونة

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة سموحة والجونة التي كان مقررا إقامتها الخميس المقبل 19 أغسطس على أن تقام يوم السبت 21 أغسطس في تمام التاسعة مساء باستاد الإسكندرية.

ويختتم فريق الكرة بنادي سموحة تدريباته مساء اليوم الأحد، استعداداته لمباراة المصرى المقرر لها مساء غد الإثنين في الدوري الممتاز، ويتدرب الفريق مساء اليوم بسموحة ثم يدخل الفريق معسكرا مغلقا استعداداً لمواجهة المصرى والتى يدخلها الموج الأزرق من أجل حصد نقاط المباراة الثلاثة لتأكيد بقائه في المربع الذهبى.



ويأمل سموحة في استمرار نغمة الانتصارات لضمان البقاء فى المربع الذهبى خاصة وأن هناك منافسة قوية من الاتحاد السكندرى.



ويتحدد خلال مران الليلة موقف عبدالكبير الوادى لاعب الفريق والذى اشتكى من إصابة فى عضلة السمانة وسيخضع لاختبار أخير اليوم وأن كانت الدلائل الأولية تُشير إلى أنه سيغيب عن المشاركة فى المباراة.



وحرص المدير الفني لسموحة، على تحفيز لاعبيه خلال الأيام الماضية قبل مواجهة المصرى غدا الإثنين على ستاد الإسكندرية، من أجل الشد من أزرهم على تحقيق الفوز في مواجهة المنافس، والعودة بالثلاثة نقاط.



وحث سامى لاعبيه في الجلسة التي عقدها على ضرورة استعادة روح الفريق الواحد مرة آخرى والتي ظهروا عليها في المباريات الأخيرة، وأن يتحلوا بالهدوء والتركيز، وأن يتعاملوا مع مجريات المباراة وفقا لظروفها، بما يخدم الفريق وضرورة الانتشار الجيد داخل الملعب، وعدم ارتكاب أخطاء طوال الـ90 دقيقة.



وحرص مدرب سموحة على توجيه عدة نصائح إلى لاعبيه خلال التدريبات الماضية قبل مواجهة المصرى وطالبهم بالحذر من انتفاضة المنافس خصوصا فى ظل النتائج الجيدة التى حققها المصرى مؤخرا فى الدورى خاصة بعد الفوز على بيراميدز فى المواجهة الأخيرة بالدورى.



وحذر أحمد سامى رباعى خط الدفاع محمود البدرى ومحمد عبدالمنعم ورجب نبيل وشريف رضا من خطوة الخط الأمامى للفريق المنافس والذى يمتاز بالقوة والسرعة وطالبهم بإحكام الرقابة على اللاعبين طوال مدة المباراة.



ووجه سامى تحذيرات خاصة من مهارة الثنائى أحمد رفعت ومحمد جريندو مفاتيح لعب المصرى ، ويستعيد الفريق جهود الثنائى محمد عبدالمنعم ورفيق كابو بعد انتهاء الإيقاف