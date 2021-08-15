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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ماجدة الرومى تتضامن مع ضحايا انفجار عكار في لبنان.. شاهد

ماجدة الرومى
ماجدة الرومى

نشرت الفنانة ماجدة الرومى تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تتضامن فيه مع ضحايا انفجار خزان الوقود فى عكار بلبنان اليوم. 

وقالت ماجدة الرومى : “قلبي مع أهل الشهداء الأبرار بعكّار .. قلبي مع أهل شهداء ٤ آب ولادنا وإخوتنا.. قلبي مع أهل كل شهداء الشرّ المُطلق بلبنان.. وكل المِنصابين وكل المقهورين وكل المنكوبين، أنا ماجدة الرومي بالخندق الواحد مَعكُن قبل وبعد الموت وللموت.. يا رب شو عم تعملوا بالسماء؟ عم تشوفوا؟ يا رب سأَلتَك برحمتك، خلّصنا، ما بقى بعيوننا دموع بعد نِبكِي! ما بقى بقلوبنا قلوب بعد نِنقِهِر، ما بقى في صلاة ما صلّيناها.. ولا صرخة طالعة من روح الروح ما صَرَخناها، يا ربّ رحمتك”. 

ماجدة الرومى 

حفل ماجدة الرومى 

وتصدرت النجمة ماجدة الرومي، مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل، بعد ساعات من عرض حفلها بـ قصر القبة، أونلاين عبر قناة ON E الفضائية، لأول مرة بعدما أحيت الحفل في مطلع أبريل الماضي.

حفل ماجدة الرومي، الأول الذي استضافه قصر القبة في أبريل الماضي، كان بمصاحبة المايسترو المصري نادر عباسي وأوركسترا الاتحاد الفيلهارموني.

وكان حفل قصر القبة أول الحفلات التي تحييها ماجدة الرومي في 2021 لتكون بذلك أول فنانة تغنى في أولى حفلات قصر القبة عقب فتحه للجمهور.

ويعد قصر القبة من أكبر القصور الملكية التاريخية التي تقع بمنطقة سراي القبة شرق القاهرة، وبنى في عهد الخديو إسماعيل واستمر العمل في بنائه 6 سنوات، حيث بدأ العمل في إنشائه عام 1867 وانتهى أواخر عام 1872.

وبعد الحفل الذي أحيته ماجدة الرومي، في أول أبريل الماضي، وتم عرضه لأول مرة على الهواء في عيد الفطر المبارك، حلت «الرومي» ضيفة على قناة ON E الفضائية، وكان ما يلي أبرز تصريحاتها:

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قالت الفنانة ماجدة الرومي، إنها تحب مصر، معقبة:" مصر واجهة العالم العربى، شعبها طيب، لديها العظمة والمجد والهيبة والسيادة ما أتمناه للدول العربية، يا رب احمي مصر وكل حبة تراب فيها".

وأضافت الرومي  خلال حواره مع برنامج “كلمة أخيرة”، المذاع عبر قناة “أون أى”،عندما تطلبنى مصر للغناء لا استطيع الرفض، معقبة :" بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى اللى فتح قصر القبة وخلانا نعمل اللقاء دا".

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