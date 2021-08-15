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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات لإعادة الانضباط بحي جنوب الجيزة

رفع الاشغالات
رفع الاشغالات

شنت محافظة الجيزة من خلال أجهزة حى جنوب الجيزة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة حملة مكبرة لرفع الإشغالات ومعوقات الحركة المرورية والتعديات بشوارع ( أحمد ماهر، الصناديلى، سعد زغلول) حيث تمكنت الحملة من رفع كافة صور الإشغال وتحسين حركة المرور.


وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، علي مواصلة الأحياء والمراكز شن الحملات لتحقيق الانضباط بالشارع ورفع كافة أوجه الاشغال والتعدي علي الطريق العام وإتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين . 


وقد تمكنت الحملة من رفع عدد ( 8 عربات باعة جائلين، 11 إستاند، 2 يافطة، 2 ترولى لبيع السلع، 2 ميزان، 3 ترابيزة خشب، 18 كرسى، 5 قفص، مدرج حديد للمعروضات وتعديات أخري ) وتم إيداع المضبوطات مخازن الحى وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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