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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"المحامين العرب" يعزي الشعب اللبناني في ضحايا انفجار عكار

صدى البلد

أعرب الأمين العام لاتحاد المحامين العرب المكاوي بنعيسى، عن خالص تعازيه ومواساته للشعب اللبناني في حادث انفجار صهريج وقود ببلدة تليل بمنطقة عكار (شمالي لبنان) والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.


وقال بنعيسى "لقد تلقت الأمانة العامة للاتحاد بكل الحزن نبأ الانفجار الذي شهدته عكار الحبيبة شمالي لبنان وما أسفر عنه من وقوع عدد من القتلى والجرحى .. ونتقدم للشعب اللبناني بخالص العزاء وندعو الله – عز وجل – أن يتغمد المتوفين برحمته الواسعة ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وحسن العزاء ويمن على الجرحى بالشفاء العاجل". 
 

ودعا الأمين العام لاتحاد المحامين العرب إلى ‏تكثيف الجهود لوضع حد للأسباب التي تؤدي لمثل هذه الكوارث، وضرورة أن ينال المتسبب فيها الجزاء القانوني، مناشدا النقابات العربية التضامن مع لبنان الحبيب في هذه المحنة.

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