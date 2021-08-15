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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عبد الدايم: مهرجان قومي للفنون الشعبية بالطور وتأسيس فرقة متخصصة وفرقتين للأطفال بجنوب سيناء

فودة: جنوب سيناء تدعم تنفيذ مشروعات وزارة الثقافة الإبداعية

فودة وزيرة الثقافة
فودة وزيرة الثقافة

استقبلت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، اليوم الأحد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لمناقشة تنفيذ عدد من المشروعات الإبداعية بالمحافظة وذلك بحضور المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة .

 

وخلال اللقاء اطلعت وزيرة الثقافة ومحافظ جنوب سيناء على مراحل تطوير المسرح المفتوح بمدينة الطور لرفع كفاءته وتنظيم الممرات والمداخل والمخارج والإضاءة والتجهيزات الفنية.

 

ووجهت بضرورة العمل على تنظيم المهرجان القومي الأول للفنون الشعبية بمدينة الطور بمشاركة جميع الفرق المتخصصة في مصر إلى جانب العمل على تأسيس فرقة للفنون الشعبية بجنوب سيناء، وتكوين فرقة التلقائيين للأطفال وأخرى للفنون الشعبية للأطفال ضمن خطط صون الهوية وحفظ التراث السيناوي، إلى جانب تنفيذ مشروع "ابدأ حلمك" لأعداد الممثل المسرحي الشامل وكذلك تنفيذ مشروع "السينما بين إيديك" لاكتشاف ودعم الموهوبين من أبناء سيناء في مجال فنون السينما.

 

من جانبه أكد محافظ جنوب سيناء على تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لتنفيذ مشروعات وزارة الثقافة الإبداعية بالمحافظة بما يتواكب مع خطط التنمية الشاملة مشيراً الى العمل على تجهيز المنطقة المحيطة بمسرح طورسيناء تمهيداً لانضمامه إلى منظومة التنوير في جنوب سيناء.


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لقاء فودة وعبد الدائم

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اللواء خالد فودة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة طور سيناء قصور الثقافة دعم الثقافة

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