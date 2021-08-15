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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الشاورما السورى في المنزل

الشاورما السورى
الشاورما السورى

تعد الشاورما السورى من أشهر الأكلات الشامية المنتشرة في البلاد العربية بشكل كبير نظرا لمذاقها الشهي والمميز.

ترغب كثير من السيدات في تعلم طريقة عمل الشاورما السورى في المنزل بحيث تكون بنفس مذاق الأنواع المباعة في المحلات .

نقدم لكم طريقة عمل الشاورما السورى للشيف سالى فؤاد مقدمة برنامج حلو وحادق على قناة سي بي سي سفرة
 

طريقة عمل شاورما الدجاج بالبرتقال للشيف نجلاء الشرشابي

زي المحلات.. طريقة عمل شاورما الدجاج

مقادير الشاورما السورى:
نصف كيلو دجاج مقطع شاورما
رشة نعناع
2 ملعقة كبيرة خل
رشة جوزة الطيب
شاورما سورى لـ ـسالى فؤاد
مقادير شاورما سورى:
نصف كيلو دجاج مقطع شاورما
رشة نعناع
2 ملعقة كبيرة خل
رشة جوزة الطيب
رشة قرفة
ملح فلفل أسود
رشة شطة
بودرة ورق لورا
ملعقة صغيرة بهارات دجاج
ملعقة بودرة ثوم
كمون
ملعقة بودرة بصل
ملعقة صغيرة كزبرة جافة
خبز شامي كبير
شرائح خيار مخلل
ثومية

طريقة عمل شاورما سورى:
* تبلي الدجاج بالنعناع الجاف ورشة جوزة الطيب ورشة قرفة ورشة شطة
* ضيفي بودرة ورق لورا والبهارات وبودرة ثوم وبودرة بصل وكزبرة جافة وملح وفلفل وكمون والخل
* ضعي الشاورما في طاسة بها زيت على النار ورشي عليها ملح وفلفل واستمري في التقليب حتى تنضج
* قدميها في عيش شامي مدهون بالثومية مع شرائح خيار مخلل ولفيها على شكل سندوتش

الشاورما الشاورما السوري الأكلات الشامية طريقة عمل الشاورما الشيف

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