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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأول مكرر على الثانوية الأزهرية: فرحتي بتهنئة الإمام الطيب لا توصف..ونفسي أدخل طب قوات مسلحة

صدى البلد

عبَّر الطالب أمير محمد فهمي عمارة، من أوائل الثانوية الازهرية فى القسم العلمي بمعهد طلعت السيد النموذجي بمحافظة القاهرة، عن سعادته؛ عندما أخبره الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بحصوله على مجموع 100% وأنه من أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية. 

 

وقال الطالب أمير، فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، كنت أتمنى من الله أن أكون من أوائل الثانوية الأزهرية، وقد حقق الله لي هذه الأمنية، فعندما هنأني شيخ الأزهر، وقال لي إننى من الأوائل؛ شعرت بفرحة وسعادة غير عادية لم أشعر بها من قبل. 

 

وأوضح أن أهم من عدد ساعات المذاكرة؛ هو الاستيعاب، فليست بالكم، وإنما بالكيف، مشيرا إلى أن من أسهل المواد بالنسبة له؛ “الإنجليزية والرياضيات والتفسير”، وأصعب المواد كانت الأحياء، بينما الفيزياء كانت جيدة نوعا ما. 

 

وأشار الى أن حصوله على مجموع 100% كان فضل من الله عليه أولا، ثم والدته؛ لمساعدتها له طوال العام، قائلاً: "كانت أكبر داعم ليا"، فضلاً عن تشجيع المدرسين لي. 

 

وعن أمنيته، قال: “نفسي أدخل كلية طب القوات المسلحة، فأنا أرى أن أسمى رسالتين أقدمهما؛ “خدمة مصر” و"خدمة المجتمع”. 


يشأر إلى أن فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، هنأ الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى في نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2020- 2021، عبر اتصالات هاتفية.

 

وأشاد الإمام الأكبر شيخ الأزهر، خلال اتصاله بأوائل نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 ، بتفوقهم وما بذلوه من جهد، حتى ينالوا المراكز الأولى، معربًا عن تمنياته لهم ولجميع الطلاب بمستقبل واعد ومشرق في خدمة دينهم ووطنهم، ناصحًا أبناءه الطلاب بأن يواصلوا التميز والتفوق، ولا يتوقفوا عن الاجتهاد في طلب العلم وحصد المراكز الأولى دائمًا، ومرافقة أهل العلم ومجالسة العلماء، حتى يسهموا في تحقيق الخير والسلام لكل الناس، ويرتقوا بمكانة هذه الأمة بين الأمم.

 

وحرص شيخ الأزهر على تقديم الشكر لأولياء أمور الطلاب الأوائل في نتيجة الثانوية الأزهرية 2021على جهودهم في رعاية أبنائهم وتوفير الجو المناسب لتفوقهم، في ظل الظروف التي مر بها العالم أجمع خلال هذا العام من انتشار وباء «كورونا» وتداعياته على المجتمعات، مؤكدًا أن تربية وتعليم أبنائهم هو أفضل استثمار في حياتهم، حتى يسهموا في بناء مستقبل هذا الوطن وصناعة حضارته وتقدمه.

أوائل الثانوية الأزهرية الثانوية الازهرية اوائل لثانوية الازهرية

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