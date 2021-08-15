تعليم الشيوخ: توجيهات الرئيس بتطعيم كوادر الجماعات وهيئات التدريس خطوة مقدرة

قال النائب حسانين توفيق عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، إن توجيه الرئيس السيسي السيسي بإعداد الخطة التنفيذية لتطعيم كوادر الجامعات والمعاهد من طلاب وهيئة التدريس والعاملين والموظفين، وذلك تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد، خطوة مقدرة وجاءت تاكيدا على الاهتمام الدائم من قبل القيادة السياسية بالوضع الصحي للمواطنين.

وأضاف "توفيق"، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تطعيم العاملين في القطاع التعليمي الجامعي وما قبل الجامعي، وتطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين في المدراس والجامعات بالكامل، يجعلنا في أهبة الاستعداد لاستقبال العام الدراسي ويجعلنا قادرين على مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن الرئيس السيسي تعودنا منه الاهتمام بالأمور الحيوية الملموسة بالنسبة للمواطنين، موضحا أن هذه الاشكالية تهم فئة كبيرة من المواطنين، حيث أن تواجد العاملين بهذا القطاع واختلاط الطلاب بهم بشكل مستمر، يتطلب أن يكون هناك خطوات استباقية ، وذلك باعتبار أن هذه الاماكن تشهد تجمعات كبيرة.

وأوضح النائب حسانين توفيق، أن حصول هذه الفئة على اللقاح سيساهم في تقليل نسبة الإصابات في الجامعات والمدارس، مناشدا جميع المصريين بالالتزام التام بالتعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

هذا ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعداد الخطة التنفيذية لتطعيم كوادر الجامعات والمعاهد من طلاب وهيئة التدريس والعاملين والموظفين، وذلك تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد.