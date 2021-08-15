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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في نفس التوقيت..اتحاد الكرة يعلن موعد آخر مباراتين لـ الأهلي والزمالك بالدوري

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إقامة جميع المباريات المتبقية من عمر مسابقة الدوري لفريقي الأهلي والزمالك في نفس التوقيت .

ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش والزمالك مع دجلة يوم الثلاثاء المقبل في تمام التاسعة مساء ضمن منافسات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري المصري .

وفي الأسبوع الـ 32 يلتقي الزمالك مع سيراميكا كليوباترا يوم 20 أغسطس باستاد السويس في التاسعة مساء على أن يواجه الأهلي المصري بالاسكندرية في نفس التوقيت.

وحدد لجنة المسابقات باتحاد الكرة موعد مباراتي الأهلي والزمالك في الأسبوعين 33 و34 على أن يواجه الجونة النادي الأهلي في الأسبوع الـ 33 يوم 24 أغسطس ويواجه الزمالك الإنتاج الحربي في نفس الموعد

وفي الجولة الـ 34 يواجه الأهلي نظيره أسوان يوم 27 أغسطس الجاري في تمام التاسعة مساء ويواجه الزمالك البنك الأهلي في نفس الموعد

لجنة المسابقات اتحاد الكرة الدوري الأهلى الزمالك

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