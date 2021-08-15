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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أوائل الثانوية الأزهرية أدبي.. عبير عادل: أتمنى أن أصبح مذيعة مشهورة وناجحة

عبير عادل
عبير عادل

قالت الطالبة عبير عادل منصور الحاصلة على المركز الثالث في الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية "أدبي"، معهد ف/ عزبة عمرو بكفر الشيخ، إنها تحب الصحافة جدا وتتمنى أن تلتحق بكلية الصحافة والإعلام.

 

وأضافت عبير عادل فى تصريح خاص لصدى البلد، إنها كانت تذاكر بمفردها وأحيانا كانت تسمع لوالدتها.

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وأشارت الطالبة إلى أن أكثر مادة كانت تحبها هي مادة اللغة الإنجليزية، وأوضحت أنها تتمنى أن تصبح مذيعة مشهورة وناجحة.

 

ونوهت عبير لصدى البلد إلى أن من دعمها في دراستها كان والدتها ووالدها وإخوتها، وهذا النجاح بفضلهم.

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