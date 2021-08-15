الإعلام الأمني العراقي: مقتل داعشي شمالي بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم /الأحد/، مقتل إرهابي بعد الاشتباك معه في قضاء الطارمية شمالي بغداد.



وذكرت الخلية - في بيان - أن "قوة مشتركة من استخبارات الفرقة السادسة وشعبة استخبارات الطارمية واستخبارات لواء المشاة 59، قامت بتنفيذ عملية بحث وتفتيش ضمن منطقة الخزنة وخلال تفتيش بستان ودار أحد الإرهابيين قام بالاشتباك مع القوة المنفذة للعملية".



وأشارت إلى تمكن القوة من قتله في البستان وهو مجهز بسلاح بندقية ورمانة، علماً أنه مطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب لكونه كان يشغل منصب ما يسمى معاون قوة في عصابات داعش الإرهابية، ولديه شقيق إرهابي قام بتفجر نفسه على القوات الأمنية في محافظة الأنبار وشقيقه الآخر يشغل منصب ما يسمى أمر قوة السلمان قاطع شمالي بغداد.