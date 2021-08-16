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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة الصحة والمرأة| أطعمة تقوي الذاكرة.. تأثير كورونا على الأطفال

فيروس كورونا
فيروس كورونا

نشر موقع صدى البلد أخبارًا هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، يمكنك التعرف عليها خلال السطور التالية.

أطعمة تقوي الذاكرة وتحميها .. تعرف عليها
نصح خبراء التغذية بتناول مجموعة من الأطعمة الصحية التي تساعد على تقوية الذاكرة، وخاصة لكبار السن، أو أصحاب الأمراض المزمنة.

على الأبواب .. موجة إصابات أطفال بفيروس كورونا نادرة ومميتة
بعد زيادة أعداد إصابة الأطفال بفيروس كورونا  الأسبوع الماضي، توقع أطباء الأطفال في المناطق التى تشهد انتشارا كبيرا لـ فيروس كورونا في الولايات المتحدة حدوث موجة من إصابات الأطفال تزداد بسبب سلالة دلتا مع ارتباطها بحالة نادرة وخطيرة ومميتة.

مرض ياسمين عبد العزيز.. كل ما تريد معرفته عن "تكيس المبايض"
نشر الفنان أحمد العوضي، من خلال بوست عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، منشورا يتوعد من خلاله المتسبب في تدهور الحالة الصحية للنجمة ياسمين عبد العزيز، قائلا: "ما حدث من تسيب وإهمال وتخاذل وتراخي في حالة ياسمين سوف أتحدث عنه لاحقا عقب التعافي التام لياسمين وتعدي الأزمة الصحية على خير إن شاء الله.. والقانون المصري سيحكم بيني وبين المتسبب فيما حدث، لا تظن صمتي نسيانا بل لكل حدث حديث".

فيروس كورونا كورونا الأمراض المزمنة الصحة والمرأة تكيس المبايض أطعمة تقوي الذاكرة مرض ياسمين عبد العزيز

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