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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أفكار خارج الصندوق .. أغرب ابتكارات حفلات الزفاف .. شاهد

أغرب أفكار لحفلات
أغرب أفكار لحفلات الزفاف

يسعى كل زوجين أن يكون حفل زفافهما مختلفا، ولكن أحيانا الاختلاف يصبح ملفتا للغاية و يخرج عن إطار  العادات و يدخل في إطار الهزل في كثير من الأحيان، إلا أن التغيير يحدث فرقا في شكل الاحتفال كما فعل البعض في حفلات زفافهم .

 

وفقا لموقع “ lolwot” فإن البعض خرجوا عن المألوف، و نفذوا أفكارا خارج الصندوق، لتتحول حفلات الزفاف التي أقاموها إلى ذكرى يحكي عنها الكثير لمدة كبيرة بعد الزفاف .

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في السطور التالية، نعرض أبرز الصور التي التقطت في حفلات الزفاف و أثارت ضجة بين رواد التواصل الاجتماعي .

 

-تورتة على شكل عروس

بالطبع التعبير عن الحب من أشكال الرومانسية، و لكن حينما يقوم العريس بتصميم كعكة للزفاف على شكل زوجته، قد يعتبره البعض مبالغة شديدة، إلا أن صورة الكعكة على شكل عروس أثارت ضجة.

 

- حفل زفاف في مطعم
تداول رواد التواصل الاجتماعي صورة لشاب قام بطلب يد زوجته في أحد المطاعم الشهيرة بعد علمه أنها تحب ذلك المطعم، و قرر عقد قرانهما أيضا في نفس المكان.

 

- حفل زفاف في ناقلة حديد 
الخروج عن المألوف يجعل من الذكريات مادة لا يمكن أن تنسى مهما مر العمر، و لكن أن يكون الزفاف على ناقلة حديد، فقد يكون مزحة العمر و ليس ذكرى إلا أن تلك الأفكار في النهاية تكون حسب رغبة العروسين. 

- فستان ضخم 
تهوى بعض الفتيات أن تكون أميرة في حفل زفافها، كالأميرات اللاتي يشاهدنهن في ديزني، و لكن ليس كل الأفلام حقيقة يمكن تنفيذها، فقد تسبب تصميم إحدى العرائس لفستانها في إصابة العريس بضيق التنفس بسبب ضخامة حجم الفستان. 
 

زوجين حفل زفاف الهزل أفكار خارج الصندوق

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