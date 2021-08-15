أفكار خارج الصندوق .. أغرب ابتكارات حفلات الزفاف .. شاهد

يسعى كل زوجين أن يكون حفل زفافهما مختلفا، ولكن أحيانا الاختلاف يصبح ملفتا للغاية و يخرج عن إطار العادات و يدخل في إطار الهزل في كثير من الأحيان، إلا أن التغيير يحدث فرقا في شكل الاحتفال كما فعل البعض في حفلات زفافهم .

وفقا لموقع “ lolwot” فإن البعض خرجوا عن المألوف، و نفذوا أفكارا خارج الصندوق، لتتحول حفلات الزفاف التي أقاموها إلى ذكرى يحكي عنها الكثير لمدة كبيرة بعد الزفاف .

في السطور التالية، نعرض أبرز الصور التي التقطت في حفلات الزفاف و أثارت ضجة بين رواد التواصل الاجتماعي .

-تورتة على شكل عروس

بالطبع التعبير عن الحب من أشكال الرومانسية، و لكن حينما يقوم العريس بتصميم كعكة للزفاف على شكل زوجته، قد يعتبره البعض مبالغة شديدة، إلا أن صورة الكعكة على شكل عروس أثارت ضجة.

- حفل زفاف في مطعم

تداول رواد التواصل الاجتماعي صورة لشاب قام بطلب يد زوجته في أحد المطاعم الشهيرة بعد علمه أنها تحب ذلك المطعم، و قرر عقد قرانهما أيضا في نفس المكان.

- حفل زفاف في ناقلة حديد

الخروج عن المألوف يجعل من الذكريات مادة لا يمكن أن تنسى مهما مر العمر، و لكن أن يكون الزفاف على ناقلة حديد، فقد يكون مزحة العمر و ليس ذكرى إلا أن تلك الأفكار في النهاية تكون حسب رغبة العروسين.

- فستان ضخم

تهوى بعض الفتيات أن تكون أميرة في حفل زفافها، كالأميرات اللاتي يشاهدنهن في ديزني، و لكن ليس كل الأفلام حقيقة يمكن تنفيذها، فقد تسبب تصميم إحدى العرائس لفستانها في إصابة العريس بضيق التنفس بسبب ضخامة حجم الفستان.

