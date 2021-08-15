عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أطعمة تحسن قوة الذاكرة وأخرى تضرها

الذاكرة
الذاكرة

تعد الذاكرة من أهم الوظائف الحيوية التي يقوم بها الجهاز العصبى للإنسان وأثبتت الأبحاث العلمية أنها تتأثر بشكل كبير بنوعية الطعام الذي نتناوله لأن بعضها مفيد والاخر ضار بالذاكرة.

 

ونعرض لكم قائمة بأهم الأطعمة التى تساعد على زيادة قوة الذاكرة واخرى تضرها وذلك وفقا لما جاء في موقع “” Only My Health ”

أمل جديد في علاج أورام المخ.. بريطانيا تجري دراسة لقتل الخلايا السرطانية

احذر .. دراسة جديدة تكشف خطر القهوة على المخ

البيض 

مفيد جدا لصحة الدماغ وتزيد قوة الذاكرة خاصة صفار ه لأنه يحتوي على عناصر مهمة لصحة المخ أهمها فيتامين د ويفضل تناوله في وجبة الإفطار.

 

شاي البابونج

يساهم في تحسين الذاكرة حيث يلعب دور مهم في تقوية الذاكرة وتحفيز الوظائف الإدراكية كما أنه يقلل التوتر ويعالج الأرق.

 

اللوز

يقوي الذاكرة ويعزز صحة الدماغ لاحتوائه على ڤيتامين E واوميجا 3.

 

الأفوكادو

يساهم في خفض ضغط الدم المرتفع ويحتوي على دهون غير مشبعة وبعض العناصر الغذائية الهامة لتحسين الذاكرة ووظائف الدماغ كما يعمل على تحسين صحة الجسم بشكل عام.

 

الكركم

يحتوي على عنصر الكركمين ذو الفاعلية الكبيرة في تقوية الذاكرة وتحسين الحالة المزاجية للبالغين.

 

أبرز الأطعمة التي تؤثر سلبا على الذاكرة وصحة المخ :

المشروبات السكرية

السكر الزائد قد يؤدي إلى تلف خلايا الدماغ مما يعرض للإصابة بـ الزهايمر، هذا إلى جانب الدور الفعال للسعرات الحرارية العالية في زيادة الوزن بشكل كبير.

 

الأطعمة المصنعة

يؤدي الإفراط في تناولها إلى تلف أنسجة المخ وزيادة الوزن .. وأبرزها الشيبسي والحلوى وبعض أنواع اللحوم

صلصة الصويا

يقلل التناول المنتظم منها من كفاءة المخ وتؤدى إلى إضعاف الذاكرة أيضا.


الملح

يؤثر على الذاكرة حيث يمنع تدفق الدم إلى الدماغ كما أنه يؤدي إلى الإصابة بالجفاف ويحدث خلل في توازن المواد في الجسم

الآيس كريم

يجب التقليل قدر الإمكان من تناوله لإحتوائه على الدهون المشبعة ونسبة عالية من السكريات مما يقلل من المهارات الإدراكية.

الذاكرة تقوي الذاكرة تحسن الذاكرة أطعمة الدماغ

موضوعات متعلقة

هتموتي خلال 24 ساعة.. القدر ينجي طفلة مصابة بمرض نادر من توقعات طبيب

6 أضرار لتناول شرب الشاي بالحليب بكميات زائدة

للمتعافين من كورونا| تمتع بعودة حاسة الشم بهذه الطريقة.. تفاصيل

هل تشعر بالصداع المستمر؟ .. علامات وأعراض سرطان المخ

ترشيحاتنا

أستاذ جراحات سمنة يزف بشرى لمرضى السكري.. فيديو

تعلمات مهمة لطلاب الثانوية العامة 2021 باختبارات القدرات

أشرف صبحي: الكاراتيه علمني حسن الخلق.. والرئيس مهتم بالشباب والرياضة

كيف يكون بر الوالدين بعد الموت؟.. الأفتاء تجيب

هل طالبان 2021 تختلف عن 2001؟ | قراءة في عقل الحركة وسياستها

ازاي تأهل نفسك للزواج بشكل صح؟ لايف كوتش توضح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إثيوبيا تفشل في تحقيق الملء الثاني لسد النهضة .. تفاصيل

خلص الدوري بدري.. شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

نيابة العلمين تصدر قرارا نهائيا بشأن سيارة المطرب حسن شاكوش.. تعرف عليه

أحمد العوضي:لم أسافر مع ياسمين عبد العزيز لاستكمال العلاج بسويسرا لهذا السبب

على الورق| فريق واحد قادر على تعطيل الزمالك .. هل يفعلها ؟

5 أمراض غير متوقعة تصيبك عند البقاء في التكييف لفترات طويلة

استشاري يكشف عن حل نهائي للقضاء على مرض السكر.. شاهد

إلغاء العقد الدائم.. مقترح عاجل من النواب لحل أزمة الإيجار القديم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير الكيك بحشوة الشوكولاتة والكراميل

وزير الرياضة يشهد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل البعثة المشاركة في بارالمبياد طوكيو

وزير الرياضة شاهدا .. جيانا فاروق تحتفل بعقد قرانها

برعاية تركي آل شيخ.. تامر حسني يشعل حفل جدة سوبر دوم

فيديو

حمو بيكا يتحدى النقابة.. رقص صاخب لـ لورديانا في الساحل الشمالي.. فيديو

منفذو المشاهد الخطرة.. "الدوبلير" ضحية عالم الفن

في ذكرى وفاة شويكار.. كيف اكتشفت خيانة زوجها وتفاصيل حبها لفؤاد المهندس

مساحتها وموعد تسليمها.. كل ما تريد معرفته عن شقق الموظفين بمدينة بدر

المزيد

ساحة رأي

مني داوود تكتب: فن الإتيكيت والأطفال

عثمان المقدم يكتب: قدر الله وما شاء فعل

د.إيمان شاهين تكتب: دور المرأة في خلق جيل يواجه التحديات

د.سلامة عمر يكتب: رسالتي في الماجستير

د.محمد عونى يكتب: كرة اليد تاريخ مشرف لمصر

ليلى موسى تكتب: الإدارة الذاتية سفينة النجاة لإيصال سوريا إلى بر الأمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

مهزلة في أفغانستان بسبب بايدن

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

د. محمد مبروك

فِقه المهرجانات

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التحرش الفكري

كريمة أبو العينين

جنازة الممثلين رايحة على فين

مجدي أبوزيد

خدعوك فقالوا الزمالك فاز بالدورى

اﻟﻤﺰﻳﺪ