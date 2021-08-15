أطعمة تحسن قوة الذاكرة وأخرى تضرها

تعد الذاكرة من أهم الوظائف الحيوية التي يقوم بها الجهاز العصبى للإنسان وأثبتت الأبحاث العلمية أنها تتأثر بشكل كبير بنوعية الطعام الذي نتناوله لأن بعضها مفيد والاخر ضار بالذاكرة.

ونعرض لكم قائمة بأهم الأطعمة التى تساعد على زيادة قوة الذاكرة واخرى تضرها وذلك وفقا لما جاء في موقع “” Only My Health ”

البيض

مفيد جدا لصحة الدماغ وتزيد قوة الذاكرة خاصة صفار ه لأنه يحتوي على عناصر مهمة لصحة المخ أهمها فيتامين د ويفضل تناوله في وجبة الإفطار.

شاي البابونج

يساهم في تحسين الذاكرة حيث يلعب دور مهم في تقوية الذاكرة وتحفيز الوظائف الإدراكية كما أنه يقلل التوتر ويعالج الأرق.

اللوز

يقوي الذاكرة ويعزز صحة الدماغ لاحتوائه على ڤيتامين E واوميجا 3.

الأفوكادو

يساهم في خفض ضغط الدم المرتفع ويحتوي على دهون غير مشبعة وبعض العناصر الغذائية الهامة لتحسين الذاكرة ووظائف الدماغ كما يعمل على تحسين صحة الجسم بشكل عام.

الكركم

يحتوي على عنصر الكركمين ذو الفاعلية الكبيرة في تقوية الذاكرة وتحسين الحالة المزاجية للبالغين.

أبرز الأطعمة التي تؤثر سلبا على الذاكرة وصحة المخ :

المشروبات السكرية

السكر الزائد قد يؤدي إلى تلف خلايا الدماغ مما يعرض للإصابة بـ الزهايمر، هذا إلى جانب الدور الفعال للسعرات الحرارية العالية في زيادة الوزن بشكل كبير.

الأطعمة المصنعة

يؤدي الإفراط في تناولها إلى تلف أنسجة المخ وزيادة الوزن .. وأبرزها الشيبسي والحلوى وبعض أنواع اللحوم

صلصة الصويا

يقلل التناول المنتظم منها من كفاءة المخ وتؤدى إلى إضعاف الذاكرة أيضا.



الملح

يؤثر على الذاكرة حيث يمنع تدفق الدم إلى الدماغ كما أنه يؤدي إلى الإصابة بالجفاف ويحدث خلل في توازن المواد في الجسم

الآيس كريم

يجب التقليل قدر الإمكان من تناوله لإحتوائه على الدهون المشبعة ونسبة عالية من السكريات مما يقلل من المهارات الإدراكية.