رئيس جهاز القرى السياحية يكشف عودة عمل المسرح الروماني بمارينا بحفلة تامر حسني

قال المهندس خالد أحمد محمود سرور رئيس جهاز القرى السياحية التي من ضمنها قرى مارينا العلمين، إنه سيتم إعادة تشغيل المسرح الروماني مرة أخري بحفل الفنان تامر حسني الذي يحي حفلاً غنائياً يوم 19 أغسطس المقبل وذلك بعد سنوات من تعليق إقامة الحفلات به.

أضاف رئيس جهاز القرى السياحية التي من ضمنها قرى مارينا العلمين في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن المسرح الروماني بمارينا يعد من أهم المسارح الفنية، الذي غنى على خشبته أهم نجوم الوطن العربي.

أشار رئيس جهاز القرى السياحية التي من ضمنها قرى مارينا العلمين، ال ان إعادة تشغيل المسرح الرومانى يأتي ضمن خطة إحياء مارينا، مؤكدا ان المسرح سيساهم في خدمة الساحل الشمالى بالكامل.

وأوضح رئيس جهاز القرى السياحية التي من ضمنها قرى مارينا العلمين، أنه جرى تسمية "مارينا" بهذا الاسم لأنها احتوت على أول مارينا لليخوت، وهي عبارة 3600 فدان مقسمة إلى 6 مناطق، ويحكمها من الطريق الساحلي 8 بوابات، وتشمل أيضاً علي 4 مراكز تجارية تحتوي على 350 محل تجاري.



وقال رئيس جهاز القرى السياحية التي من ضمنها قرى مارينا العلمين، إن المسرح الروماني تم افتتاحه في مارينا عام 1996 ، حيث ظهر اسم الساحل الشمالى على الساحة، بعد أن كان منطقة فيلات مقتصرة على الأغنياء فقط، ومنذ هذا التاريخ ارتبط اسم الساحل الشمالى بحفلات كبار النجوم إلى جانب القرى السياحية الهائلة الممتدة على طول الشريط من الإسكندرية إلى العلمين.

وكشف رئيس جهاز القرى السياحية التي من ضمنها قرى مارينا العلمين، أنه سيتم طرح المسرح الرومانى بمارينا، بنظام حق الانتفاع لمدة 10 سنوات، بحيث تتولى الشركة التى تفوز بحق الانتفاع، إقامة قاعدة ترميمية وإعادة تأهيل المسرح قبل تشغيله رسميا، مبينا أن المسرح الرومانى يخدم الساحل الشمالى بالكامل، وأنه تعرض للسرقة عقب ثورة يناير 2011.