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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أزهري: النبي الكريم كان يُساعد أهله في عمل البيت

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الشيخ علي محفوظ، من علماء الأزهر الشريف، إن النبي صل الله عليه وسلم كان يساعد أهله في عمل البيت، مؤكدًا أن المرأة ليست خادمة في المنزل.

 

وأضاف "علي محفوظ"، خلال لقائه مع الإعلامية منال سلامة في برنامج "حلو الكلام"؛ المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن السيدة عائشة في أحد المواقف كسرت أحد الأطباق بسبب الغيرة؛ فكان رد النبي هادئا، مؤكدًا أن النبي لم يغضب أو يعمل مشادة معها، ولكن تدارك الموقف.

 

وأوضح "محفوظ" أنه من الضروري أن تعود المودة والرحمة بين الزوج وزوجته، منوهًا بأن القرآن يدعو إلى عظة والهجرة قبل ضرب الزوج لزوجته، مشيرًا إلى أن النبي لم يضرب امرأة أو خادما.

 

وأشار إلى أن الضرب يعني الابتعاد وهو من المعاني المذكورة في اللغة العربية، منوهًا بأن النبي كان يضرب بالسواك.


 

علي محفوظ علماء الازهر الازهر الشريف حلو الكلام صدى البلد النبي

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