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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري تغذية يوضح النظام الغذائي لـ أصحاب الشهية المفتوحة.. فيديو

الدكتور رامي عطية
الدكتور رامي عطية

قال الدكتور رامي عطية، استشاري التغذية ومؤسس منظومة دكتور دايت، إن فكرة الحصول على نظام غذائي دون إشراف طبي؛ أمر خاطئ تماما.


وأضاف "عطية " خلال حواره ببرنامج "تفاصيل" المذاع على قناة "صدى البلد 2"،: "أصحاب الشهية المفتوحة يكون لهم نظام غذائي معين.. أحيانا يوضع لهم فراخ في الإفطار".


وأوضح: "لو دخل على نظام غذائي قاسي؛ سيكتئب ولن يكمل النظام الغذائي.. ولا بد أن يحصل على المواد الغذائية بكثافة معينة؛ لكي يطمئن نفسيا"، متابعا: "ستبدأ المعدة في مرحلة التكميم؛ عن طريق النظام الغذائي الذي سيلتزم به".


الشيكولاتة في الصباح تساعد على التخسيس.. حقيقة أم كذبة؟


أن تبدأ يومك بوجبة فطور متوازنة مهم لضمان حصولك على جميع العناصر الغذائية، لكن هل تعلم أن تناول الشيكولاتة في الصباح يمكن أن يساعدك على حرق الدهون وزيادة فقدان الوزن “التخسيس”؟.

 

وتشتهر شيكولاتة الحليب باحتوائها على نسبة عالية من السكر والدهون، لذا فهي ليست دائمًا أول ما تذهب إليه عندما تتبع نظامًا غذائيًا، ولكن توصل إلى الأطباء والعلماء إلى مفاجأة.

 

واكتشف الباحثون في مستشفى بريجهام للنساء، والتي مقرها ولاية بوسطن الأمريكية، فوائد تضمين الشيكولاتة في تغذيتك، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

 

وسجل الفريق الطبي، بيانات 19 امرأة بعد انقطاع الطمث، وقد تناولت كل امرأة 100 جرام من شوكولاتة الحليب إما خلال ساعة واحدة من الاستيقاظ أو ساعة واحدة قبل الذهاب إلى الفراش، ثم قارن الخبراء زيادة الوزن لدى النساء اللائي تناولن الشوكولاتة وأولئك اللائي لم يتناولنها.

 

ووجد الباحثون أن تناول الشيكولاتة في الصباح أو في الليل لم يحدث فرقًا في الوزن، وذكروا أيضًا أن تناول الشوكولاتة يمكن أن يؤثر على الجوع والشهية وكذلك النوم.

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