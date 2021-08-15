منطقة الإسكندرية لألعاب القوى تمنح نادي سموحة درع التميز

حصل نادى سموحة، على درع التميز، من منطقة الإسكندرية لألعاب القوى، حيث تسلمت المهندسة إيمان جابر، عضو مجلس الإدارة، الدرع، نيابة عن المهندس محمد فرج عامر رئيس النادي.

جاء ذلك خلال حفل ختام دورة منطقه الاسكندرية لالعاب القوي من 2017- 2021 والذي أقيم بحضور الدكتور امين شعبان رئيس منطقه الإسكندرية والدكتورة داليا محمود نائب رئيس المنطقة، ومحمد زيدان عضو مجلس إدارة المنطقة، وياسمين علي عثمان عضو مجلس إدارة.

كما كرمت منطقة الإسكندرية لألعاب القوى، المهندسة إيمان جابر عضو مجلس إدارة النادي؛ تقديرا لدورها المتميز في دعم اللعبة.