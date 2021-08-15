عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فازت بحكم السلاح..طالبان تسيطر على مبنى التلفزيون الحكومي في كابول.. شاهد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

سيطرت حركة طالبان الأفغانية، على مبنى التلفزيون الحكومي في العاصمة كابول التي اجتاحتها في وقت سابق اليوم الأحد، ودعت المواطنين خلاله إلى الهدوء.

وأظهر مقطع مصور نشرته قناة العربية أحد عناصر حركة طالبان، وهو يتحدث عبر القناة الحكومية.

وطالب المتحدث المواطنين في كابل وجميع المناطق التي سيطرت عليها طالبان إلى الهدوء، وفق "العربية".

ومنذ قليل، قال رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان الأفغانية إن عناصر الحركة تمكنت من السيطرة بشكل كامل على كابول العاصمة.

وأضاف رئيس المكتب السياسي لطالبان في بيان صحفي: "السيطرة على أفغانستان ستكون اختبارا لحكومتنا وسنولي اهتماما بالأمن في أفغانستان".

يأتي ذلك بعدما أعلنت الحركة صباح اليوم دخول العاصمة كابول دون قتال تقريبا، والسيطرة على القصر الرئاسي بعد وقت قصير من مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد.

وقال غني إن حركة طالبان كانت مستعدة "لشن هجوم دموي على كابول وشعبها للإطاحة بي وحقنا للدماء قررت المغادرة".

اجتماع طارئ لمجلس الأمن غدا بسبب أفغانستان

بينها مصر وفرنسا.. الإمارات: نعمل على تسهيل إجلاء البعثات الدبلوماسية من أفغانستان

وأضاف على صفحته بموقع فيسبوك أن طالبان فازت بحكم السلاح، وإنها لم تنجح في كسب قلوب الناس.

وتدهور الوضع في أفغانستان في الأسابيع الأخيرة مع هجوم طالبان على المدن الكبيرة في البلاد، بالتزامن مع انسحاب الولايات المتحدة من البلاد.

طالبان كابول أفغانستان حركة طالبان العاصمة كابول

موضوعات متعلقة

تحرك عسكري أمريكي عاجل بعد سيطرة طالبان على أفغانستان

أسوأ نتيجة ممكنة.. تحذيرات أمريكية من إعادة تشكيل تنظيم القاعدة في أفغانستان

قطر تدعو إلى انتقال سلمي للسلطة في أفغانستان

ترشيحاتنا

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بالاسم ورقم الجلوس

نحترم الجماهير وانفعالاتها..وزير الرياضة: التدخل في خلافات الأهلي والزمالك في الوقت المناسب

حماية المستهلك: 3 طرق لتلقي شكاوى المواطنين ضد التخفيضات الوهمية

يسبب الحزام الناري.. تحذيرات من انتشار مرض الهربس الفموي بين الأطفال.. فيديو

وفاة عريس و عروسة و شقيقتها غرقا في ترعة بالبحيرة

لإنقاذ مصابي عكار.. مساعدات طبية مصرية في طريقها إلى لبنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلص الدوري بدري.. شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

أحمد العوضي:لم أسافر مع ياسمين عبد العزيز لاستكمال العلاج بسويسرا لهذا السبب

أسوأ نتيجة ممكنة.. تحذيرات أمريكية من إعادة تشكيل تنظيم القاعدة في أفغانستان

إثيوبيا تفشل في تحقيق الملء الثاني لسد النهضة .. تفاصيل

نيابة العلمين تصدر قرارا نهائيا بشأن سيارة المطرب حسن شاكوش.. تعرف عليه

على الورق| فريق واحد قادر على تعطيل الزمالك .. هل يفعلها ؟

أخبار الأهلي..بشري سارة قبل مواجهة طلائع الجيش..ضربة موجعة للأحمر.. موقف بيرسي تاو

5 أمراض غير متوقعة تصيبك عند البقاء في التكييف لفترات طويلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير الكيك بحشوة الشوكولاتة والكراميل

وزير الرياضة يشهد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل البعثة المشاركة في بارالمبياد طوكيو

وزير الرياضة شاهدا .. جيانا فاروق تحتفل بعقد قرانها

برعاية تركي آل شيخ.. تامر حسني يشعل حفل جدة سوبر دوم

فيديو

موت شيماء سيف وزواج ساموزين .. شائعات تطارد الفنانين

حمو بيكا يتحدى النقابة.. رقص صاخب لـ لورديانا في الساحل الشمالي.. فيديو

منفذو المشاهد الخطرة.. "الدوبلير" ضحية عالم الفن

في ذكرى وفاة شويكار.. كيف اكتشفت خيانة زوجها وتفاصيل حبها لفؤاد المهندس

المزيد

ساحة رأي

مني داوود تكتب: فن الإتيكيت والأطفال

عثمان المقدم يكتب: قدر الله وما شاء فعل

د.إيمان شاهين تكتب: دور المرأة في خلق جيل يواجه التحديات

د.سلامة عمر يكتب: رسالتي في الماجستير

د.محمد عونى يكتب: كرة اليد تاريخ مشرف لمصر

ليلى موسى تكتب: الإدارة الذاتية سفينة النجاة لإيصال سوريا إلى بر الأمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

مهزلة في أفغانستان بسبب بايدن

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

د. محمد مبروك

فِقه المهرجانات

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التحرش الفكري

كريمة أبو العينين

جنازة الممثلين رايحة على فين

مجدي أبوزيد

خدعوك فقالوا الزمالك فاز بالدورى

اﻟﻤﺰﻳﺪ