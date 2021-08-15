فازت بحكم السلاح..طالبان تسيطر على مبنى التلفزيون الحكومي في كابول.. شاهد

سيطرت حركة طالبان الأفغانية، على مبنى التلفزيون الحكومي في العاصمة كابول التي اجتاحتها في وقت سابق اليوم الأحد، ودعت المواطنين خلاله إلى الهدوء.

وأظهر مقطع مصور نشرته قناة العربية أحد عناصر حركة طالبان، وهو يتحدث عبر القناة الحكومية.

وطالب المتحدث المواطنين في كابل وجميع المناطق التي سيطرت عليها طالبان إلى الهدوء، وفق "العربية".

ومنذ قليل، قال رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان الأفغانية إن عناصر الحركة تمكنت من السيطرة بشكل كامل على كابول العاصمة.

وأضاف رئيس المكتب السياسي لطالبان في بيان صحفي: "السيطرة على أفغانستان ستكون اختبارا لحكومتنا وسنولي اهتماما بالأمن في أفغانستان".

يأتي ذلك بعدما أعلنت الحركة صباح اليوم دخول العاصمة كابول دون قتال تقريبا، والسيطرة على القصر الرئاسي بعد وقت قصير من مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد.

وقال غني إن حركة طالبان كانت مستعدة "لشن هجوم دموي على كابول وشعبها للإطاحة بي وحقنا للدماء قررت المغادرة".

وأضاف على صفحته بموقع فيسبوك أن طالبان فازت بحكم السلاح، وإنها لم تنجح في كسب قلوب الناس.

وتدهور الوضع في أفغانستان في الأسابيع الأخيرة مع هجوم طالبان على المدن الكبيرة في البلاد، بالتزامن مع انسحاب الولايات المتحدة من البلاد.