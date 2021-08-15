من القلب للقلب.."الإصلاح والتنمية" يعلق على حديث الرئيس في إفطار الاسرة المصرية

علق محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، على حديث الرئيس السيسي في إفطار الاسرة المصرية بالأمس، قائلا: حديث الرئيس ىالسيسي كان بسيط، مسترسلا: الحديث كان من القلب للقلب.



وأضاف محمد أنور السادات" خلال حواره ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن ردود الرئيس السيسي بالأمس كانت بسيطة وتلقائية، متابعا: :"عجبني تعليق الرئيس السيسي على الإنتماء الكروي والتعصب..رد الرئيس كان بسيط وتلقائي ومقنع".

وأوضح أن ما يقوم به الرئيس السيسي الآن من تواصل مع المواطنين يعد تنفيذ فعلي لفكرة إنشاء دولة مدنية ديمقراطية حديثة، مشيرا إلى أن الرئيس بالأمس أكد خلال حديثه على أهمية دور منظمات المجتمع المدني.



وشدد على أهمية تنمية وبناء الإنسان المصري بداية من الشخصية وحتى السلوك حتى نكلل النجاح الذي نشهده الآن، مسترسلا: تقدم الدولة لن يتم بدون تقويم لسلوك المواطن.





ملخص كلمة السيسي في افتتاح مشروعات بدر





شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، افتتاح مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة بدر، والذي يضم 63 عمارة، بإجمالي 1512 وحدة سكنية.

وخلال كلمة الرئيس السيسي أكد أنه يجري التحرك في سياق وتصور متكامل للدولة المصرية.

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وذكر الرئيس السيسي خلال افتتاحه العديد من المشروعات السكنية في مدينة بدر ، أن قضية الوعي هى أخطر قضية تواجه المجتمعات على مستوى العالم، لافتا إلى أن "النمو السكاني فوق طاقة الدولة يترتب عليه ممارسات وسلوكيات، وسيؤدي إلى تدمير الدولة، وكاد أن يدمر الدولة في سنة 2011".

وخلال كلمة الرئيس السيسي قال إن دعم الدولة المصرية للمواطن المصري في 10 سنوات يصل إلى 3 تريليونات جنيه مصري، مشيرًا إلى أن "فلوس الدعم موجودة بس لازم تتنظم".

وأشار الرئيس السيسي إلى أن الظروف الاقتصادية تغيرت، وأن الدولة لن تقبل باستمرارها، معقبًا : "رغيف العيش لما سعره زاد لـ 5 قروش بس دخل الفرد كان 400 جنيه، وزودنا المرتبات لـ 2400 جنيه حدًا أدنى.. وعشان كده بنحاول نحسن أحوال الناس مع الزيادات".

وخلال كلمة السيسي أوضح أن هدف الدولة هو توفير وحدة سكنية كاملة التشطيب للمواطنين، سواء كانت من فئة سكن اجتماعي أو متوسط أو متميز، ولكن الأهم هنا هو تشطيبها، حيث لن يتم تسلميها للمواطنين نصف تشطيب إطلاقا، ويجب أن يوجد سكن قابل للحياة".



وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاحه عدداً من المشروعات السكنية المتنوعة في مدينة بدر أن الدولة جعلت اقساط هذه الوحدات على 30 سنة، وكأنه إيجار شهري، ولن يكون هذا القسط عبئا على المواطن، لتكون اتاحة هذه الوحدات لأكبر حجم من المواطنين.

وأشار الرئيس السيسي إلى أنه لابد الانتهاء من تشطيب 30% من أى وحدة سكنية قبل الإعلان عنها، وذلك لأن واجب الدولة طمأنة مواطنيها وقربهم للحقيقة وليس مجرد إعاقة لهم، معقبًا "الدولة مبتتفرجش ولكنها بتسيطر وبتنظم وبتضمن حقوق الناس".

وخلال كلمة السيسي قال "إحنا بنعمل أفكار جديدة عشان نحقق أهدافنا.. ولم نحقق تلك الإنجازات بقرش واحد من موازنة الدولة".