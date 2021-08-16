لو اتجوزت ناوي تطلق؟.. ردود صادمة من المصريين.. فيديو

كشف رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن حالات الزواج في مصر أكبر من الطلاق، مؤكدا أن هناك حالتي زواج كل دقيقة، بينما توجد حالة طلاق كل دقيقتين.

ورصدت عدسة "صدي البلد" اراء المصريين حول اسباب الطلاق من وجهه نظرهم في المجتمع المصري، وسبب انتشار حالات الطلاق، وجاءت الاراء كالاتي:

في البداية قال محمد حسن ان سبب الطلاق يرجع الي قلة الدين والايمان، وعدم مراعاه الرجل للمراة، مما يسبب في الطلاق وترك المراة بصورة غير لائقة.

وأوضح عمر عبد الله ان سبب الطلاق يرجع إلي خلافات المراة مع الرجل، وعدم تفاهم المراة مع عقلية الرجل، مما يجعل نسبة الطلاق أكثر في المجتمع.

وأكمل عوض الله أنه يعد من أسباب الطلاق عدم التربية السليمة في المنزل منذ الصغر، فمنذ الصغر يجب ان يتم تربية صحيحة للاولاد والبنات علي التفاهم والقبول لانشاء فكرية سليمة عند الكبر في العلاقات الزوجية.

وعقب محي أشرف أنه لم يتزوج، ولكنه يعتبر ان من أهم أسباب الطلاق في المجتمع هو متطلبات المراة التي تعتبر فوق مقدرة الرجل، مما يجعل الرجل غير قادر علي المصروفات الحياتية.

وعلق سامي عبده ان بعض الستات لا تقدر ما يفعله الرجال لكسب لقمة العيش، مما تضع الرجل في ضغط نفسي وعصبي بسبب المطالب الكثيرة التي تطلبها ولا تقدر ما يفعله من اجلها.

واضاف عمرو إبراهيم انه يعد من اسباب الطلاق عناد المراة مع الرجل، وإهمال المراة للرجل وعدم الاهتمام به، مما يودي الي أرتفاع نسبة الطلاق بين الطرفين.