الاهتمام بيطلب ولا لأ .. اعرف الإجابة مع صابرين جابر

قالت الكاتبة صابرين جابر، إن الاهتمام نسبي بين شخص والآخر، ومختلف أيضا بين الرجل والمرأة فكل منهما لهما وجهة نظر مختلفة.

وتابعت صابرين جابر في لقاء تلفزيوني على قناة الشمس، إن الرجل يهتم بشريكة حياته ولكن عندما يريد ودون أن تطلب هي ذلك، فإن طلبت الاهتمام لا يشعر بأنه يريد أن يفعل ومن الممكن أن تتحول إلى مشكلة حقيقية بينهما.

وأكدت صابرين جابر أن الفتاة تريد الاهتمام الحقيقي النابع من شريك حياتها، وليس مجرد مجاملة.



وأضافت أن عدم الاهتمام بين الطرفين يمكن أن يؤدي إلى مشكلات حقيقية وتبدأ من هنا نشوب الخلافات، لذلك يجب أن يكون هناك طلب للاهتمام إذا حدث تقصير من أي طرف.

