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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فيديو لوزارة التضامن للحث على الزيادة السكانية "2 كفاية"

صدى البلد

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعى فيديو يحث على الزيادة السكانية ،التى تمثل أحد أهم العوائق أمام مؤشرات التنمية المستدامة فى مصر .

وجاء بالفيديو الذى نشرته الوزارة “ بالعقل كدا المكان يتقسم على خمسة ولا على اتنين .. اتنين كفاية على القد  .. خلفة العيال مسؤولية بجد ". 

يذكر أن برنامج "اتنين كفاية" يعمل على الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل، ويأتي ضمن التدخُّلات الرئيسية التي تتخذها وزارة التضامُن الاجتماعي من أجل تحقيق رؤيتها في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة لهذه الأسر  كما ان السيدات المستفيدات من برنامج تكافل في المرحلة العمرية من 18 إلى 49 عاماً بالمحافظات العشر الأكثر فقراً والأعلى خصوبة (البحيرة – الجيزة – الفيوم – بنى سويف – المنيا – أسيوط - سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان).

https://m.facebook.com/MoSS.Egypt/videos/200669225416162/?refsrc=deprecated&_rdr

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