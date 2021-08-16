طارق شاش يوضح دور وأهمية جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. فيديو

قال طارق شاش نائب رئيس تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، إن تنمية المشروعات تعتبر قاطرة تنمية الأن في مصر وتحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 مؤكدا أن المشروعات الصغيرة تعمل علي توفير فرص عمل بالإضافة ألي أنها تحقق عدالة في توزع الدخل .

واضاف شاش خلال لقائه في برنامج " مساء دي أم سي " المذاع علي قناه " دي أم سي " ، أن المشروعات الضخمة مهمة جدا وتعمل علي أنشاء تنمية اقتصادية ولكن العائد لها يكون محدود في فئة قليلة من المستنفعين علي عكس المشروعات الصغيرة ، مؤكدا أن جهاز تنمية المشروعات هو المسئول علي التنمية الاقتصادية بداخل مبادرة حياه كريمة .



واوضح شاش ، أن المشروعات التي سيتم توفيرها من قبل الجهاز لمواطنين القري ضمن مبادرة حياه كريمة ستكون مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وليست مشروعات كبيرة من اجل ان يعم العائد علي اكبر عدد من المواطنين والمستنفعين .

اقرأ أيضا :

تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة: ضخ 1.4 مليار جنيه لقرى مبادرة حياة كريمة.. فيديو

قال الدكتور طارق شاش نائب رئيس تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن مبادرة حياة كريمة هي الأضخم والأكبر فر تاريخ الدولة المصرية، وفيها عده محاور متعددة، أهمها أن يكون بداخلها بنية أساسية وصرف صحي وطرق وخدمات مجتمعية.

وأضاف شاش خلال مداخلة عبر تطبيق زووم ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى المصرية، ومن تقديم الإعلاميان أحمد عبد الصمد و بسنت الحسيني، إن وجهة النظر من هذه المبادرة هي فرحة المواطن وتحسين جودة حياته وتوفير فرص عمل له لتحسين جودة معيشته وهذا ما يتولى الجهاز مسؤوليته مع مجموعة من الوزرات الشريكة مثل وزارة الصناعة و القوة العاملة والزراعة و التضامن والتخطيط.

وتابع شاش " نعمل على كيفية توفير فرص عمل وتحسين دخل المواطنين من خلال المشروعات الصغيرة و المتناهية الصغر خاصة فى الريف المصري وهى التى تعد الأداة الرئيسية للوصول إلى هذا الهدف.

وأكد شاش ان ما يتميز به جهاز تنمية المشروعات هن تقديم مجموعة من الخدمات الغير مالية التى تكمل الخدمات المالية ".

و تابع شاش، بدأنا ضخ ما يقارب من 1.4 مليار جنيه في قري مبادرة حياة كريمة حتى الآن لدعم المشروعات الصغرة ،مشيرًا إلى انه تم حصر ١٥٠٠ قرية وعلمنا ما هى الخصائص السكانية بها والأنشطة المميزة لها والسمات والأنشطة الاقتصادية والمزايا التنافسية التي من الممكن ان تدخل بها، وفى ضوء ذلك الحصر تم البدء فى مجموعة من الدراسات الاسترشادية وهم حوالي ١٥٠ دراسة فى عدة مجالات مثل الصناعات الغذائية والصناعية، لتحديد كل ما يتناسب من مشروعات مع كل محافظة، مضيفًا انه سيتم إنشاء 300 مجمع صناعي في القرى الأم بالتعاون مع وزارة الصناعة ،موضحًا ان هذه المشروعات التي ستتم هي مشروعات إنتاجية بما لا يقل عن 42 بما لا يقل عن 42 مصنع صغير.

