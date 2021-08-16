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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طارق شاش يوضح الفرق بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. فيديو

شاش
شاش

قال طارق شاش نائب رئيس تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، إن هناك قانون صدر لتنظيم عمل جهاز تنمية المشروعات وقام هذا القانون بتعريف المشروعات الصغيرة بناء علي رقم المبيعات التي تحققه وهو أن المشروع الذى يحقق مبيعات اقل من مليون جنيه يطلق علية مشروع متناهي الصغر.

 

واضاف شاش خلال لقائه في برنامج " مساء دي أم سي " المذاع علي قناه " دي أم سي " ، أن  المشروع الذى يحقق حجم مبيعات اقل من مليون جنية حتي 50 الف يكون مشروع صغير ومن 50 ألي 200 الف يكون مشروع متوسط واكبر من ذألك يمسي مشروع ضخم .

 

واوضح شاش ، أن المشروعات الضخمة مهمة جدا وتعمل علي أنشاء تنمية اقتصادية ولكن العائد لها يكون محدود في فئة قليلة من المستنفعين علي عكس المشروعات الصغيرة ، مؤكدا أن جهاز تنمية المشروعات هو المسئول علي التنمية الاقتصادية بداخل مبادرة حياه كريمة .

 

وتابع شاش ، أن المشروعات التي سيتم توفيرها من قبل الجهاز لمواطنين القري ضمن مبادرة حياه كريمة ستكون مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وليست مشروعات كبيرة من اجل ان يعم العائد علي اكبر عدد من المواطنين والمستنفيعين .

 

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قال الدكتور طارق شاش نائب رئيس تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن مبادرة حياة كريمة هي الأضخم والأكبر فر تاريخ الدولة المصرية، وفيها عده محاور متعددة، أهمها أن يكون بداخلها بنية أساسية وصرف صحي وطرق وخدمات مجتمعية.

وأضاف شاش خلال مداخلة عبر تطبيق زووم ببرنامج صباح الخير يا مصر  المذاع على القناة الأولى المصرية، ومن تقديم الإعلاميان أحمد عبد الصمد و بسنت الحسيني، إن وجهة النظر من هذه المبادرة هي فرحة المواطن وتحسين جودة حياته وتوفير فرص عمل له لتحسين جودة معيشته وهذا ما يتولى الجهاز مسؤوليته مع مجموعة من الوزرات الشريكة مثل وزارة الصناعة و القوة العاملة والزراعة و التضامن والتخطيط.


و تابع شاش، بدأنا ضخ ما يقارب من 1.4 مليار جنيه في قري مبادرة حياة كريمة حتى الآن لدعم المشروعات الصغرة ،مشيرًا إلى انه تم حصر ١٥٠٠ قرية وعلمنا ما هى الخصائص السكانية بها والأنشطة المميزة لها والسمات والأنشطة الاقتصادية والمزايا التنافسية التي من الممكن ان تدخل بها، وفى ضوء ذلك الحصر تم البدء فى مجموعة من الدراسات الاسترشادية وهم حوالي ١٥٠ دراسة فى  عدة مجالات مثل الصناعات الغذائية والصناعية، لتحديد كل ما يتناسب من مشروعات مع كل محافظة، مضيفًا انه سيتم إنشاء 300 مجمع صناعي في القرى الأم بالتعاون مع وزارة الصناعة ،موضحًا ان هذه المشروعات التي ستتم هي مشروعات إنتاجية بما لا يقل عن 42 بما لا يقل عن 42 مصنع صغير.
 

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