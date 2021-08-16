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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحث اقتصادي: 33 مبادرة أطلقها الرئيس السيسي خلال 6 سنوات.. فيديو

السيسي
السيسي

قال أحمد متولي، الباحث الاقتصادي، إن الدولة منذ 2014 وهي تهتم بالشباب وتمكينهم خصوصًا تمكين المرأة، مؤكدًا أن الشباب مصدر طاقة وإبداع وانطلاق وكل المجتمعات تهتم بالشباب وأصبحوا محل اهتمام في كل دول العالم.

 

وأضاف "متولي"، خلال لقائه مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأحد، أن مصر تهتم بالشباب؛ لا سيما وأن رواد الابتكار أصبحوا من الشباب، مؤكدًا أن الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي اهتمت بالشباب سواء على المستوى السياسي والاجتماعي وأصبحت تستغل نقطة القوة هذه في بناء الدولة.

 

أوضح أن الدولة تبذل جهود كبيرة من أجل الاستفادة من الشباب وأصبح لدينا نماذج مشرفة من الشباب، منوهًا بأن الدولة تفكر في المستقبل من خلال مشاركة الشباب فيما يتم.


لافتا إلى إن هناك 33 مبادرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال 6 سنوات؛ وتهدف إلى دعم وتمكين الشباب من أجل التشغيل، مشيرا إلى أن العائدين من الخارج بسبب أي ظرف وجدوا فرص عمل أكبر بفضل  المشروعات القومية الكبرى في مصر وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي.


بالفيديو.. اقتصادي: مصر لديها استراتيجية طويلة المدى للتعامل مع الشباب

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الرئيس السيسي أطلق العديد من المبادرات لتمكين وتدعيم الشباب منذ 2014 من خلال البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، وأعلن الرئيس 2016 عام الشباب، كما تم إنشاء بنك المعرفة المصري وتنظيم مؤتمر الشباب ومؤتمر الشباب العالمى، كما نجح الرئيس في تخصيص 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الشبابية و145 ألف وحدة سكنية للشباب، كما أصبح الشباب يتقلدون مناصب سياسية سواء في المحافظات أو مجلسي النواب والشورى.


قال أحمد متولي، الباحث الاقتصادي، إن الدولة المصرية لديها استراتيجية طويلة المدى للتعامل مع الشباب، من خلال المنتديات والمؤتمرات وتواصل الشباب المصري مع شباب دول العالم، واكتساب ثقافات العالم؛ وهو ما انعكس على جعل الشباب قادر على أخذ قرار سياسي صحيح.  

 

وأضاف "متولي"، خلال لقائه مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار" عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأحد، أن القطاع غير الرسمي يمتلك شباب كثير، ولدينا 4 تريليون جنيه في القطاع غير الرسمي، منوهًا بأن الدولة أطلقت العديد من المبادرات لإدخال القطاع غير الرسمي في الرسمي وهو ما سيضيف إلى الناتج المحلي وفتح مشروعات صغيرة ومتوسطة.

 

وأوضح الباحث الاقتصادي، أن هناك نماذج ناجحة من الشباب استطاعوا تحقيق نجاحات كبيرة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيدًا بمبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خصوصًا وأن الدولة تهتم بجميع القطاعات بتقديم فائدة قليلة وهو ما يُحفز الشباب والمرأة في افتتاح المشروعات، كما أشاد بمبادرة "رواد النيل" والتي تعطي الشباب الذي لديه الفكر الحصول على المال من البنك.

 

وأشار إلى أن البنك المركزي ألزم البنوك بأن يكون 25% من محفظتها موجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ وهو ما يأتي في إطار توجه الدولة لتشجيع هذه المشروعات وهو ما سينعكس على الدولة إيج
 

باحث اقتصادي أخبار الرئيس السيسي الرئيس السيسي مبادرة دول العالم المجتمعات الشباب

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