التضامن : نرصد ونتابع رضاء المواطنين حول تدخلات مبادرة حياة كريمة.. فيديو

قالت إيمان حملي، معاون وزير التضامن للشئون الاقتصادية والشمول المالي، إن حياة كريمة مبادرة رئاسية تهدف لتحسين معيشة المواطنين بالريف.



وأضافت "عبدالكريم"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "نرصد ونتابع رضاء المواطنين عن التدخلات ضمن مبادرة حياة كريمة"، لافته: "هناك باحثين تابعين لوزارة التضامن هدفهم حصر احتياجات وآراء الأسر الخاصة بتدخلات المبادرة".



وأشارت أيمان حملي، معاون وزير التضامن للشئون الاقتصادية والشمول المالي: "نستمع لآراء المواطنين حول المبادرة خاصة فيما يتعلق بفرص العمل وأبرز المشروعات الملائمة لظروف معيشتهم، فضلا عن حصر الأسر المستحقة لسكن كريم، ومعرفة آرائهم الخاصة بتأهيل المنزل".

علاء عابد: المشروعات القومية وفرت حياة كريمة للمواطن المصري

وصف النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات ، حجم المشروعات في قطاع الإسكان التي استعراضها اليوم رئيس الحكومة المهندس مصطفي مدبولي رئيس الوزراء أثناء افتتاح بعض المشروعات بمدينة بدر بحضور الرئيس السيسي إنجاز التاريخي .

وأضاف رئيس لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب فى بيان صحفى له، ان ماتم إنجازه من مشروعات قومية في جميع المجالات سواء الاسكان أو النقل جاء نتاج جهود ورؤية كبيرة تعمل عليها الدولة منذ فترة طويلة مشيرا إلى أن البنية التحتية في مصر شهد تطور كبير في مختلف المحافظات وتم بالفعل توفير حياة كريمة للمواطن.

وأكد النائب علاء عابد، أن كلمة الرئيس السيسي اليوم خلال افتتاح المشروعات اتسمت بالصراحة والوضوح وكشفت حجم الأعباء التي تتحملها الدولة في جميع الملفات وبخاصة ملف الدعم وحرص القيادة السياسيه علي وصول لمستحقيه

وقد افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم السبت من عدد من المشروعات السكنية المتنوعة بمدينة بدر بحضور عدد من المسئولين من بينهم رئيس الحكومة حيث تحدث الرئيس السيسي قائلا: إن الدولة المصرية تعمل وفق سياق متكامل للتطوير والتنمية، والواقع الذي عرضه الدكتور مصطفى مدبولي ترجمة للتطوير في الواقع، متابعا:" الدكتور مصطفى لما بقول في عام 1900 كنا حوالي 9 ملايين وبعد 100 سنة بقينا أكثر من 100 مليون.. النمو السكاني اللي فوق طاقة البلد يؤدى إلى تدمير الدولة أو كاد يؤدى إلى تدمير الدولة في 2011"..

