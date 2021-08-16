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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عبد المنعم السيد : طرح شركة بحجم العاصمة الإدارية يشجع حركة التداول فى سوق المال

العاصمة -الإدارية
العاصمة -الإدارية

قال الدكتور عبدالمنعم السيد ،مدير مركز القاهرة للدراسات الآقتصادية والاستراتيجية إن شركه العاصمة الإدارية الجديدة شركة حققت نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية خلال بناء المرحلة الاولي منها والتي تبلغ مساحتها ٤٠ الف فدان (توازي مساحة واشنطن عاصمة امريكا ) وجارى الآن تنفيذ المرحلة الثانية على مساحة ٥٠ الف فدان.

اضاف الدكتور عبدالمنعم السيد ،مدير مركز القاهرة للدراسات الآقتصادية والاستراتيجية فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"أن الحكومة لم تتحمل اي اعباء او تكاليف خاصة بإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة او اي مدن جديدة مثل مدينة العلمين وغيرها ولكن تم تنفيذهم بفكر استثماري وهي طرح اراضي للمستثمرين والمطورين العقاريين في إطار خطة الدولة لإعادة صياغة إمكانياتها و ستكون العاصمة الادارية احد موارد الدولة من خلال ماتقوم به الشركة والمستثمرين والمطورين العقاريين من دفع ضرائب وتأمينات اجتماعية لخزينة الدولة.

أوضح الدكتور عبدالمنعم السيد ،مدير مركز القاهرة للدراسات الآقتصادية والاستراتيجية إن شركه العاصمة الإدارية نجحت فى جذب العديد من المستثمرين والمطورين العقاريين خلال السنوات القليلة الماضية وقد نتج عن ذلك وجود ملاءة مالية كبيرة تجاوزت ال 100 مليار جنيه سيولةوأراضي وعقارات اصول ثابته في حدود ٤ تريليون جنيه ومن المؤكد ان هذه الارقام سوف تتضاعف خلال السنوات القادمة.

وأكد الدكتور عبدالمنعم السيد ،مدير مركز القاهرة للدراسات الآقتصادية والاستراتيجية أن أعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى طرح شركه العاصمة الإدارية الجديدة في البورصة فكره جيده وخطوه ممتازه تساهم بشكل كبير في تنمية موارد الدولة وزيادة فاعلية وحركة التبادل في أسواق المال ولها مردود إيجابي قوي علي الاقتصاد المصري لأن دخول وقيد شركة بحجم شركة العاصمة الإدارية سيكون جاذب روؤس أموال جديدة ويسهم في تنشيط و زياده الاستثمار غير المباشر بشكل عام وبالتالي من المتوقع أن يكون هناك زيادة في حجم التداول في البورصة المصرية وسيعود بمكاسب علي شركة العاصمة الإدارية وعلي الدولة وأيضا علي المتعاملين في البورصة لاسيما بعد اكثر من عام ونصف منذ انتشار فيروس كورونا وتاثيره السلبى على الاقتصاد المصرى .

و أشار الدكتور عبدالمنعم السيد ،مدير مركز القاهرة للدراسات الآقتصادية والاستراتيجية الى ان الفكر الاقتصادي الاستثماري الذي أدار به الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة وإنشاء العاصمة الإدارية بدون أي أعباء علي الموازنة المصرية ثم طرحها في البورصة لانتعاش السوق حقق مكاسب مالية واقتصادية كبيرة لمصر.

عبد المنعم السيد العاصمة الادارية البورصة مدينة طرح

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